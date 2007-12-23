به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مهاجری در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد وجود مافیا در وزارت نفت، گفت: وزارت نفت، وزارتخانه مهمی است و گردش مالی بالایی در آن جریان دارد. در این وزارتخانه قراردادهای متنوعی از حیث تعداد و ارزش ریالی منعقد و از این لحاظ یک وزارتخانه حساس محسوب می‌ شود، به تبع آن باید نظارت و دقت بیشتری در مورد موضوعات پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی به عمل بیاورد.

وی دریافت گزارشی در مورد وجود مافیا در وزارت نفت را رد کرد و گفت: این گزارش به دست هر شخصی که رسیده است آن را اعلام کند، زیرا صرف کلی‌ گویی کافی نیست. ضمن اینکه وزارت اطلاعات و سایر مراکز مسئول نیز با جدیت دست های آلوده و ناپاک را شناسایی می کنند و دستگاه قضایی نیز به محض دریافت چنین گزارشی در کوتاهترین زمان ممکن به وظایف قانونی خود عمل می‌کند.

مهاجری تأکید کرد: صرف ذهنیت اشخاص و برخوردهای سلیقه ای نمی‌تواند مبنای رسیدگی به پرونده‌های قضایی باشد.

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در مورد وضعیت پرونده کرسنت سوال کرد، گفت: به دنبال مطرح شدن بحث پرداخت رشوه برای انعقاد یک قرارداد مربوط به صادرات گاز طبیعی ایران از طریق یک شرکت واسطه به امارات عربی متحده، گزارش هایی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات اداری به ما ارسال شد که در این راستا پرونده ای تشکیل و هم‌ اکنون پرونده مزبور با همکاری وزارت اطلاعات در شعبه اول بازپرسی مجتمع قضایی امور اقتصادی مراحل تحقیقات خود را طی می کند.

وی افزود: گزارش های موجود در این پرونده، پرداخت سه میلیون دلار رشوه به فردی که بر اساس تحقیقات فاقد سمت و منصب دولتی و ایرانی است، را نشان می دهد.

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی از خروج متهم این پرونده به خارج از کشور ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: این متهم ممنوع‌ الخروج نشده است.

به گفته مهاجری در پرونده کرسنت تاکنون از سه متهم تحقیقاتی به عمل آمده است.

این مقام قضایی در ادامه ضمن ارائه تعریفی از مفاسد اقتصادی، به عوامل موثر در گسترش مفاسد اداری و اقتصادی اشاره کرد و از مداخله بیش از اندازه دولت در حوزه مسائل اقتصادی، نابسامانی نظام اداری، کاهش تصدی ‌گری دولت در حوزه اقتصاد، وجود رانت‌ های مختلف، فقدان نظام کنترلی مناسب و پایدار و خلاء قوانین و ناکارآمدی برخی قوانین موجود به عنوان عوامل موثر در گسترش مفاسد اقتصادی و اداری نام برد.

وی به راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت : تنقیح قوانین و مقررات و پالایش آنها و جرم ‌انگاری در ارتباط با برخی از جرایم نوین مالی و تدوین آیین دادرسی پیشرفته در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی از جمله این راهکارهاست. به اعتقاد بنده مجازات‌های مربوط به جرایم اقتصادی باید به ‌روز شود و نرخ ریسک فساد اقتصادی نیز در این مقررات بالا رود.

مهاجری از دیگر راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی را ایجاد مشارکت عمومی برای نظارت بر فساد از طریق افزایش درک عمومی نسبت به برنامه‌ های مبارزه با فساد و همکاری مجدانه دولت با سازمان‌ها و موسسات مردمی در زمینه مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: ایجاد یک سیستم جامع کنترلی، شفاف‌ سازی جریان وجوه در سیستم بانکی و پولی و تصویب لایحه مبارزه با پولشویی از دیگر راهکارهای پیشگیری از مفاسد اقتصادی است.

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی در ادامه در مورد علت حضور کم خود در جمع خبرنگاران نیز با تأیید این موضوع گفت: این موضوع کاملا درست است، اما لازم به توضیح می‌دانم زمانی که در مجتمع حاضر شدم احساس کردم مسائل و مشکلات مختلفی وجود دارد که با آنها دست به گریبان بوده ‌ام و می ‌خواستم به دور از هیاهوها و جنجال ‌های اواخر سال ‌٨٥ و اوایل سال ‌٨٦ که مربوط به فرار شهرام جزایری می‌ شد به بازسازی امور این مجتمع بپردازم. با توجه به تحقق اهداف و برنامه ها، قرار ما بر این است که هر سه ماه یکبار در جمع خبرنگاران حاضر و به سئوالات آنها پاسخ دهیم.

مهاجری در مورد برگزاری دادگاه های علنی در مجتمع قضایی امور اقتصادی، گفت: علنی بودن دادگاه‌ها به معنای این نیست که این علنی بودن را فراخوان کنیم. اگر خبرنگاری اعلام کند که در خلال جلسه‌ دادگاه علنی به اجازه تهیه گزارش نداده اند بنده این صحبت او را می پذیرم.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که بحث داخلی بودن سایت قسط (پایگاه اطلاع رسانی مجتع قضایی امور اقتصادی) را مطرح کرد، گفت: سایت قسط سایتی داخلی نیست.

این مقام قضایی در پاسخ به دیگر سوالی مبنی بر اینکه چه میزان گزارش از سوی نهادهای کاشف به مجتمع قضایی امور اقتصادی واصل شده است، گفت: بر اساس آمارهای به دست آمده از تیر ماه 80 تا مهر 86، سازمان بازرسی کل کشور ‌٤٦٣ مورد گزارش ارائه کرده که این رقمحدود 20 درصد گزارش های ما را شامل می شود. همچنین وزارت اطلاعات با ‌١٧٦ مورد گزارش حدود 7 درصد گزارش های ما را به خود اختصاص داده است. دیوان محسابات با هفت فقره و اداره کاشف قوه قضائیه با 164 فقره، به ترتیب 03/0 و 7 درصد گزارش ها را شامل شده اند.

مهاجری افزود: همچنین از سایر مراجع اعم از گزارشات مردمی، بانک ها، گمرک و نیروی انتظامی نیز هزار 496 فقره گزارش به دست ما رسیده است. کل گزارش های ارسالی به مجتمع نیز بالغ بر دو هزار و 306 فقره است.

بر اساس این گزارش، سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی در ابتدای این نشست خبری به تشریح عملکرد این مجتمع از ابتدای سال جاری تاکنون پرداخت و با بیان اینکه ورودی پرونده ها به این مجتمع 5/13 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است گفت: این کاهش می ‌تواند دارای پیام مثبتی باشد و آن، اینکه موضوع فساد اقتصادی در کشور مورد توجه دستگاه ‌های نظارتی، دولت و دستگاه قضایی قرار گرفته و این مراکز در برخورد با مفاسد اقتصادی توفیق نسبی داشته‌اند.

وی با بیان اینکه عملکرد مجتمع قضایی امور اقتصادی از حیث صدور قرار نهایی در مرحله دادسرا، با ‌٩٣ درصد افزایش کارآیی مواجه بوده است، گفت: ما تقریباً همین نسبت را در شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر نیز مشاهده کرده ایم.

مهاجری در ادامه با بیان اینکه در سال جاری حدود 30 جلسه علنی برای رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی در این مجتمع برگزار شده است، گفت: این در حالی است که ما در سال گذشته شاهد تشکیل هفت جلسه علنی بودیم. ضمن اینکه ما از ابتدای سال تاکنون در حدود 40 فقره پرونده اطلاع رسانی داشته ایم که این موضوع به 16 مورد در سال 85 می رسید.

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی، تعداد مفسدان اقتصادی که حکم محکومیت آنها قطعی شده است را 514 نفر مورد عنوان کرد و گفت: این تعداد مربوط به دوره تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی تا به امروز است.

وی افزود: از 514 مورد حکم قطعی، تاکنون اسامی 63 نفر در 20 مرحله از سوی دستگاه قضایی اعلام شده است که اسامی آنها در سایت قسط درج شده است. البته سایر اسامی که نامی از آنها برده نشده است با توجه به ماده واحده اصلاحی ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری مشمول قاعده تشهیر نشده اند.

مهاجری در پایان با بیان اینکه اعلام اسامی محکومان قطعی، به ‌حق مورد توجه رسانه‌ ها قرار گرفته است، گفت: این یک تکلیف قانونی برای دستگاه قضایی و یک حق برای جامعه است.