به گزارش خبرگزاری مهر سعید ابیت اظهار کرد: همزمان با آئین سنتی طلب باران و پنجاه به در دومین جشنواره روستایی و عشایری در این استان قزوین دایر می‌شود.

وی افزود: با برنامه ریزی و هماهنگی‌های انجام شده عشایر این استان در این جشنواره با برپایی سیاه و سفید چادر حضور فعال خواهند داشت.

وی اظهار داشت: عشایر از طوایف، ایلات و مناطق مختلف استان با عرضه محصولات لبنی، گیاهان دارویی، صنایع دستی، پخت نان و آش‌های محلی توانمندی‌های خود را بعنوان جامعه مولد به معرض نمایش خواهند گذاشت.

ابیت یادآور شد: این نمایشگاه از ۱۷ تا ۲۱ اردیبهشت امسال در محل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان قزوین از ساعت ۱۵ الی ۲۱ همراه با بازی‌های محلی و بومی اقوام ایرانی برگزار خواهد شد.