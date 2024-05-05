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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۲:۰۸

همزمان با پنجاه به در؛

جشنواره روستایی و عشایری در استان قزوین برگزار می‌شود

جشنواره روستایی و عشایری در استان قزوین برگزار می‌شود

قزوین- رییس اداره امور عشایر استان قزوین گفت: همزمان با آئین سنتی طلب باران و پنجاه به در دومین جشنواره روستایی و عشایری در این استان قزوین دایر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر سعید ابیت اظهار کرد: همزمان با آئین سنتی طلب باران و پنجاه به در دومین جشنواره روستایی و عشایری در این استان قزوین دایر می‌شود.

وی افزود: با برنامه ریزی و هماهنگی‌های انجام شده عشایر این استان در این جشنواره با برپایی سیاه و سفید چادر حضور فعال خواهند داشت.

وی اظهار داشت: عشایر از طوایف، ایلات و مناطق مختلف استان با عرضه محصولات لبنی، گیاهان دارویی، صنایع دستی، پخت نان و آش‌های محلی توانمندی‌های خود را بعنوان جامعه مولد به معرض نمایش خواهند گذاشت.

ابیت یادآور شد: این نمایشگاه از ۱۷ تا ۲۱ اردیبهشت امسال در محل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان قزوین از ساعت ۱۵ الی ۲۱ همراه با بازی‌های محلی و بومی اقوام ایرانی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6097703

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