ضرورت پایان سیاستهای زیانبخش هند در برابر ایران/ لزوم دفاع از همکاری تجاری با تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "هندو" چاپ هند، حزب کمونیست روز گذشته پس از نشست سه روزه کمیته مرکزی خود با صدور بیانیه ای اعلام کرد نتایج گزارش ارزیابی 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا که اخیراً منتشر شد، بی پایه بودن ادعای دولت "جرج بوش" را علیه برنامه هسته ای ایران ثابت کرد.

در این بیانیه آمده است : دولت ائتلافی هند باید دستورات صریحی به بخش بانکداری، شرکتهای نفتی و سایر نهادهای تجاری کشور دهد مبنی بر اینکه از معاملات آنها با ایران حمایت کامل خواهد کرد. این حداقل کاری است که برای احیای اعتماد به استقلال سیاست خارجی هند باید انجام شود.

علاوه براین، بیانیه از دولت "مانموهان سینگ"، نخست وزیر هند می خواهد اقداماتی را که در راه عملی کردن قرارداد خط لوله صلح ایران- پاکستان- هند تا کنون انجام داده، اعلام کند.