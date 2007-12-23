رشد 93.6 درصدی حجم معاملات بورس تهران در نوامبر 2007 میلادی

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی بورس‌ها ( WFE) روز یکشنبه آمار نوامبر سال‌ 2007 میلادی را اعلام کرد که معاملات بورس تهران از نظر حجم معاملات با 6/93 درصد رشد، در مکان یازدهم برترین بورس‌های جهان قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، حجم معاملات بورس تهران از ابتدای سال جاری میلادی 7/7 میلیارد دلار بوده است. در این فهرست، بورس‌های "شانگهای چین"، "شن زن چین" ، "فلیپین"، "هنگ کنگ" و "موریس" در رده‌های اول تا پنجم ایستادند.

همچنین ارزش جاری معاملات بورس تهران نیز در ماه نوامبر امسال با رشدی معادل 6/27 درصد از مرز 2/44 میلیارد دلار گذشت. در این رتبه‌بندی همچنین بورس تهران در مکان بیست و هفتم قرار دارد.

همچنین شاخص بورس اوراق بهادار تهران برای سومین ماه متوالی مثبت بود به طوریکه شاخص این بورس با چهار دهم درصد رشد (63/982 واحد) در رده پنجاه و دوم جای گرفت.

بورس‌های "شن زن" و "شانگ‌های چین"،" لوبلیانا (اسلوونی)" ،" لیما (پرو)" و "جاکارتا ( اندونزی)" در رده‌های اول تا پنجم این فهرست قرار دارند.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، این در حالی است که فدراسیون جهانی بورس‌های اوراق بهادار ، هنوز معامله بیش از یک میلیارد دلاری شرکت صنایع ملی مس ایران را در جداول خود لحاظ نکرده است.