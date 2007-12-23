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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۳۸

رشد 93.6 درصدی حجم معاملات بورس تهران در نوامبر 2007 میلادی

رشد 93.6 درصدی حجم معاملات بورس تهران در نوامبر 2007 میلادی

بر اساس آخرین آمار فدراسیون جهانی بورس‌های اوراق بهادار، حجم معاملات بورس تهران تا پایان نوامبر سال 2007 میلادی، 6/93 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی بورس‌ها ( WFE) روز یکشنبه آمار نوامبر سال‌ 2007 میلادی را اعلام کرد که معاملات بورس تهران از نظر حجم معاملات با 6/93 درصد رشد، در مکان یازدهم برترین بورس‌های جهان قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، حجم معاملات بورس تهران از ابتدای سال جاری میلادی 7/7 میلیارد دلار بوده است. در این فهرست، بورس‌های "شانگهای چین"، "شن زن چین" ، "فلیپین"، "هنگ کنگ" و "موریس" در رده‌های اول تا پنجم ایستادند.

همچنین ارزش جاری معاملات بورس تهران نیز در ماه نوامبر امسال با رشدی معادل 6/27 درصد از مرز 2/44 میلیارد دلار گذشت. در این رتبه‌بندی همچنین بورس تهران در مکان بیست و هفتم قرار دارد.

همچنین شاخص بورس اوراق بهادار تهران برای سومین ماه متوالی مثبت بود به طوریکه شاخص این بورس با چهار دهم درصد رشد (63/982 واحد) در رده پنجاه و دوم جای گرفت.

بورس‌های "شن زن" و "شانگ‌های چین"،" لوبلیانا (اسلوونی)" ،" لیما (پرو)" و "جاکارتا ( اندونزی)" در رده‌های اول تا پنجم این فهرست قرار دارند.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، این در حالی است که فدراسیون جهانی بورس‌های اوراق بهادار ، هنوز معامله بیش از یک میلیارد دلاری شرکت صنایع ملی مس ایران را در جداول خود لحاظ نکرده است.

کد مطلب 609777

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