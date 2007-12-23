استقرار 26 هزار زندانی شرایط کرج را ویژه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی فرهادی صبح امروز در مراسم آیین بهره برداری از سامانه اطلاع رسانی عمومی و انقلاب کرج اظهار داشت: در حال حاضر، 27 شعبه دادیاری و 21 شعبه بازپرسی تحت پوشش دادسرای شهرستان کرج است که برای رسیدن به استانداردهای قضایی کشور باید امکانات زیادی را به این شهرستان تزریق کنند.

وی کمبود پرسنل قضایی و برخی از امکانات اداری را از جمله مشکلات دادسرای شهرستان کرج دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای برخی از طرح های ویژه تا حد قابل توجهی از اثرات نامطلوب این مشکلات کاسته شده است.

این مسئول ایجاد سامانه اینترنتی دادسرای عمومی و انقلاب کرج و تشکیل ستاد مردمی حفاظت اجتماعی را از جمله طرح های دادسرای شهرستان کرج به منظور کاهش مشکلات عنوان کرد و ادامه داد: در شش ماه اول امسال، 49 هزار پرونده به دادسرا وارد شده است که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته که 59 هزار پرونده بود، رشد چشمگیری داشته است.

در این مراسم، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز به اجرای قضاوت عادلانه دستگاه قضایی در امور مردم تاکید کرد و گفت: با رعایت انصاف و عدالت در دستگاه قضایی توقع مردم برآورده می شود و موجب امیدواری بیشتر جامعه به این دستگاه خواهد شد.

وی یادآور شد: در بررسی مسایل قضایی و حقوقی افرادی که در مسند قدرت هستند باید بدون هیچ ملاحظه ای و با اعمال عدالت قضاوت کنند.

وی از پرسنل قضایی خواست تا با صبر و حوصله بیشتری به مشکلات مردم رسیدگی کنند و ادامه داد: دادسرا و سایر حوزه های قضایی باید بر اساس ضابطه و با رعایت حدود تعیین شده، عمل کنند.