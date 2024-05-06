۱۶۵۰ روستای کردستان تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفتند

احمد فعله گری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صعب‌العبور بودن مسیر مناطق روستایی مرزی و کوخ‌نشین استان اظهار کرد: علیرغم سختی مسیر و کوهستانی بودن آن کار گاز رسانی به روستاها انجام شد.

وی در مورد کل تعهدات سال ۱۴۰۲ در بخش‌های مختلف بیان کرد: در سال گذشته کل تعهدات اشتراک پذیری ۱۸ هزار و ۱۰۰ مورد بوده که با بررسی عملکرد در سال گذشته و تا پایان اسفند ماه مازاد برسقف تعهدات، اشتراک پذیری شهری و روستایی صورت گرفته است‌.

وی عنوان کرد: در مدت یاد شده ۲۳ هزار و ۱۱۶ اشتراک پذیری جدید انجام شد که درصد پیشرفت در این بخش ۱۲۸ درصد و بیش از ۴۱۴ کیلومتر شبکه گذاری در بخش پروژه‌های شهری و روستایی انجام شده که این میزان بدون افزایش و عدول از سقف بودجه مصوب عمرانی انجام شده است.

فعله گری با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفند ماه ۳ میلیارد و ۶۹۶ میلیون متر مکعب در سطح استان مصرف گاز طبیعی داشته‌ایم، گفت: در حال حاضر این استان دارای ۶۳۰ هزار و ۲۹۲ مشترک گاز در بخش‌های مسکونی، تجاری و صنعتی است که تعداد ۴۵۰ هزار و ۹۹۷ مشترک شهری و ۱۷۶ هزار و ۵۵۶ مورد روستایی و ۲ هزار و ۷۳۹ مشترک صنعتی است.

وی با بیان اینکه جمعیت استان کردستان بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است، تصریح کرد: با تلاش‌های انجام شده به منظور بهره مندی هر چه بیشتر مردم از این عامل انرژی، هم اکنون بیش از ۳۰۰ هزار و ۱۳ علمک در سطح استان نصب شده است.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان تصریح کرد: از تعداد علمک‌های نصب شده در استان، ۱۵۸ هزار و ۶۹۶ مورد در شهرها و ۱۳۹ هزار و ۸۰۴ مورد در روستاها و ۱۵۱۳ علمک برای واحدهای تولیدی و صنعتی نصب شده است.

وی اظهار کرد: میزان شبکه گذاری در این استان ۱۳ هزار و ۲۶۴ کیلومتر است که بیشتر این شبکه گذاری‌ها در روستاهای استان اجرا شده است که ۹ هزار و ۳۷۳ کیلومتر در سطح روستاها و ۳ هزارو ۱۰۵ کیلومتر در سطح شهرها و ۷۸۶ کیلومتر برای واحدهای تولیدی و صنعتی شبکه گذاری شده است.

فعله‌گری در مورد عملکرد شرکت گاز استان کردستان در بخش نصب انشعابات در سال ۱۴۰۲ نیز بیان کرد: در سال گذشته یکی از اهداف استراتژیک نصب ۵ هزار علمک بود که شرکت گاز استان کردستان با نصب ۷ هزار و ۷۷۶ علمک عملاً پیشرفت ۱۵۶ درصدی داشت و در بخش ظرفیت سازی برای صنایع که هدف آن ۱۰ هزار متر مکعب در ساعت بوده که با ظرفیت سازی ۲۵ هزار و ۲۱۶ متر مکعب در ساعت پیشرفت ۲۵۲ درصدی نمایان می‌شود.

فعله گری در مورد اهداف سال ۱۴۰۳ گفت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که سال جدید را سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری فرمودند و در راستای تحقق بخشیدن شعار سال، گازرسانی به ۴۰ واحد تولیدی و صنعتی در استان کردستان را در دستور کار داریم.

وی گفت: با توجه به معین بودن استان کردستان در استان هرمزگان با تمام توان و قدرت در نظر دارد ۲ شهر فارغان و احمدی سرگز، ۱۰۰ روستا و ۶۵ واحد تولیدی و صنعتی را به شبکه سراسری وصل نماید.