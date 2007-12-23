20 درصد سفرهای بین المللی به ژئوتوریسم اختصاص دارد

مریم السادات میرکاظمیان بعد از ظهر امروز در اولین همایش ژئوتوریسم در دانشگاه آزاد کرج اظهار داشت: میزان درآمدزایی ژئوتوریسم از توریسم عادی بیشتر است و هر توریسم بین هزار تا هزار و 500 دلار در آمد دارد.

وی افزود: ایران از نظر طبیعی و جغرافیای کم نظیر ویژگیهای خاصی دارد که باید شناسایی و معرفی شود به نحوی که کویر لوت به عنوان تنها بیابان واقعی جهان قابلیت فراوانی برای جذب توریسم دارد همچنین مناطق مختلفی از جمله قشم، دماوند و چابهار جز مناطقی است که قابلیت قرار گرفتن در مناطق اکوتوریسم را داراست.

وی با تاثیر فراوان ژئوتوریسمها در توسعه اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: کشور تونس با دارا بودن معادل پنج درصد بیابانهای ایران در سال 2004 سه میلیارد دلار درآمد داشت و میزان توریسم در تونس از 393 میلیون نفر در سال 1988 به 528 میلیون نفر در سال 1994 و میزان ژئوتوریسم در همین سالها به ترتیب از 236 میلیون نفر به 317 میلیون نفر افزایش یافت همچنین چین نیز از بازدید 940 هزار ژئوتوریسم از ژئوپارک یونتایی با مساحت 190 کیلومتر در سال 2002، سه میلیون و 300 هزار دلار درآمد کسب کرده است.

این کارشناس با اشاره به اینکه به زودی منطقه قشم به عنوان ژئوپارک معرفی می شود، درباره ژئوپارک چابهار یادآور شد: منطقه چابهار به دلیل اکوسیستم جنگلهای حرا و تنوع جانوری در این جنگلها، اولین قطب غواصی خاورمیانه، گل افشانها، قله تفتان با بیش از چهار هزار متر ارتفاع و ساحل خرچنگ می تواند جزء یکی از ژئوپارکهای جذاب دنیا محسوب شود.

این همایش از سوی انجمن علوم زمین دانشگاه آزاد کرج برگزار شد.