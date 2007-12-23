زمان گسترش سطح و دستور کار مذاکرات ایران و آمریکا فرا رسیده است

دکتر علی خرم، کارشناس امور بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا که گفته شده در ژانویه سال جدید میلادی آغاز می شود، گفت: مهمترین تفاوت دور چهارم مذاکرات با گفتگوهای قبلی این است که بعد از گزارش NIE و پذیرفتن این نکته که ایران از سال 2003 به دنبال سلاح هسته ای نیست، یک گشایش دیپلماتیک بین ایران و آمریکا ایجاد شده است که بیشترین نشانه های خود را در دور چهارم مذاکرات ایران-آمریکا نشان داده است.

خرم تصریح کرد:عقب نشینی آمریکایی ها از گزینه نظامی زمینه مطلوبی را برای پربارتر شدن مذاکرات ایران و آمریکا ایجاد کرده است و در این شرایط، گفتگو ایران و آمریکا می تواند با یک افزایش سطح و افزایش دستور کار مواجه شده و عمیق تر و موثرتر شود و زمینه حل بسیاری از سوء تفاهمات ایران و آمریکا را فراهم کند که این به نفع هردو کشور است.



وی گفت : نتیجه ملموس مذاکرات قبلی تاکنون این بوده است که خشونت ها و تروریسم به طرز محسوسی در عراق کاهش یافت و آمریکایی ها رسما اعلام کردند که این بهبود روند امنیتی بخاطر همکاری ایران است.

این کارشناس امور بین الملل در پاسخ به این سئوال که تاکنون روند مذاکرات بیشتر به نفع آمریکا بوده است یا ایران، گفت:اگر دولتهای ایران و آمریکا از این گفتگوها بهره ای نمی بردند، قطعا این گفتگوها تداوم نمی یافت، بنابراین طرفین از این گفتگوها نه تنها ضرر نمی کنند، بلکه قطعا برایشان سود هم دارد.

خرم معتقد است : در شرایط فعلی، انعطاف ایران در برابر انعطافی که آمریکا از خود نشان داد، ضروری و مثبت به نظر می رسد.