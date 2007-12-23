حجت الاسلام رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت : اختلاف نظر بین گروه های سیاسی امری طبیعی است که احزاب نباید از آن هراس داشته باشند. حزب اعتماد ملی با کسی اختلاف، دعوا و کشمکش ندارد، اما بر اساس خط و مشی که برای خود تعیین کرده حر کت می کند.

وی افزود: ممکن است بر اساس مشی تعیین شده برای حزب با برخی گروه ها حتی در بین اصلاح طلبان اختلاف داشته باشیم اما مطمئنا این به معنای جبهه بندی مقابل سایر گروه های سیاسی نیست.

کمیته های ستاد انتخاباتی اعتماد ملی بسته به شرایط قابل توسعه است

رئیس ستاد انتخاباتی اعتماد ملی در تهران با اشاره به تشکیل ستاد انتخاباتی این حزب که از اواخر سال 85 کار خود را آغاز کرده است، تصریح کرد: با تشکیل ستاد انتخابات تهران پنج کمیته و سه دفتر حقوقی، مشاورین و روابط عمومی برای آن تعریف شد که هرکدام از آنها نسبت به تشکیل کمیته هایی اقدام نمودند که مهمترین آن کمیته صیانت از آراء محسوب می شود که مسئولیت آن بر عهده سخنگوی حزب است.

در پی تکمیل لیست با سایر اصلاح طلبان

این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید بر اینکه مقدمات تبلیغات انتخاباتی حزب اعتماد ملی فراهم شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به فرصت باقی مانده تا ثبت نام از نامزدهای مجلس هشتم، تلاش برای قطعی شدن 13 نامزد باقی مانده لیست اعتماد ملی در تهران در تعامل با سایر اصلاح طلبان ادامه دارد.

وی در عین حال افزود: حزب اعتماد ملی برای معرفی نامزدهای خود در استان ها فعال است و مقرر گردیده تا پس از شناسایی نهایی نامزدهای مورد نظر توسط دفاتر استانی، اسامی آنها برای نهایی شدن به مرکز ارسال شده تا تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.

رایزنی های کروبی برای تضمین سلامت انتخابات

این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در پایان به رایزنی های کروبی با سایر شخصیت ها و مسئولان نظام برای تضمین سلامت انتخابات اشاره کرد و گفت: آقای کروبی طبق روال گذشته و برای تضمین سلامت انتخابات با رهبر معظم انقلاب، مراجع، علماء، شخصیت های سیاسی و مسئولان ملاقات، گفتگو و رایزنی هایی را صورت داده است.