سالانه 70 هزار فرصت شغلی در استان تهران باید ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد فشمی امروز در نشست شورای برنامه ریزی استان تهران گفت: تاکنون 98 میلیون شناسنامه 3 جلدی با شماره های مخصوص تنظیم شده که از این میزان 71 میلیون نفر به حیات خود ادامه می دهند.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران با اشاره به ارائه یک شماره به هر فرد در قالب کد ملی افزود: تا کنون 86 درصد از افراد ساکن در استان تهران موفق به دریافت کارت ملی شده اند که 55 درصد از آنها در 2 سال اخیر اقدام به دریافت کارت ملی خود کرده اند.

وی تصریح کرد: از 9 میلیون و 500 هزار درخواست کارت ملی، تاکنون کارت 7 میلیون و 900 هزار کارت صادر و تحویل شده که امید می رود تا پایان دی ماه سال جاری بالغ بر 90 درصد از کل متقاضیان موفق به دریافت کارت خود شوند.

همچنین در ادامه نشست شهریار هنرور مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری تهران به ارائه گزارشی در خصوص اشتغال و بنگاه های زود بازده استان تهران پرداخت و گفت: براساس آمار سال 83 استان تهران با دارا بودن 18 هزار و 800 کیلومتر مربع مساحت، 26 درصد از تولید داخلی کشور را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار، در مجموع تعداد واردشدگان و خارج شدگان از استان 2 میلیون و 260 هزار نفر است که در این ارتباط استان تهران دارای 5/1 برابر بهره وری بیشتر نیروی کار در کشور است.

وی تصریح کرد: هر سال استان تهران نیاز به ایجاد 45 هزار فرصت شغلی دارد که با افزودن تعداد مهاجرین به آن، این رقم به حدود 70 هزار فرصت شغلی خواهد رسید.

هنرور از کاهش نرخ بیکاری استان تهران در سالهای اخیر خبر داد و افزود: ترکیب بخشی اشتغال استان تهران در مقایسه با کشور، نشانگر توسعه فعالیتهای خدماتی و صنعتی است؛ در حالیکه به دلیل کمبود زمینهای قابل کشت در بخش کشاورزی توفیق چندانی حاصل نشده است.

در ادامه نشست محمدتقی حاج قاسمی دبیر شورای اشتغال استان تهران نیز به ارائه گزارش از عملکرد بنگاه های زودبازده در استان تهران در فاصله سالهای 84 تا 86 پرداخت و گفت: تا هفته گذشته، از 46 هزار طرح ارائه شده 43 هزار و 500 مورد وارد سایت شده که این میزان طرح، 226 درصد از میزان اعتبار در نظر گرفته شده بیشتر است.

وی اظهار داشت: تاکنون برای 27 هزار و 334 طرح مبلغ 90 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته که این میزان 107 درصد بیشتر از اعتبار در نظر گرفته شده است.

حاج قاسمی همچنین از ارسال 8 هزار و 246 مورد طرح به بانکها در سال جاری خبر داد و بیان داشت: اعتبار در نظر گرفته شده سال جاری هزار و 276 میلیارد تومان بوده که با پرداخت تسهیلات هزار و 183 میلیارد تومانی فعلی قرار است 37 هزار و 619 شغل ایجاد شود.

رئیس سازمان کار استان تهران از ایجاد 3 گروه تخصصی بازرسی در استان خبر داد و تصریح کرد: در همین ارتباط علاوه بر ایجاد 13 گروه دیگر در شهرستانهای استان هزار و 609 طرح مورد بازدید قرار گرفته که بر این اساس 1هزار و 431 طرح مطابق با اهداف اولیه بوده و فقط 10 درصد آن یعنی 171 طرح با اهداف اولیه مطابقت نداشته است.