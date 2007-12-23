به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی وکیل رئیس دفتر ثبت آثار فرهنگی، تاریخی، طبیعی و معنوی با بیان این مطلب گفت: پرونده‌های میراث معنوی بسیار زیادی برای ثبت ملی به دفتر ثبت رسیده است اما باید ابتدا آیین ‌نامه ثبت ملی میراث معنوی تنظیم و سپس به تصویب هیئت دولت برسد.

وی درباره زمان ارسال آیین‌نامه به هیئت دولت افزود : آیین‌نامه تنظیم شده و قرار است اداره حقوقی اقدامات لازم را برای ارسال به هیئت دولت انجام دهد.

امید غنمی رئیس اداره کل حقوقی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز درباره زمان ارسال آیین‌نامه ثبت ملی میراث‌معنوی ، گفت: اداره کل حقوقی آیین ‌نامه را تنظیم کرده و بعد از آنکه اشکالات آن گرفته شد باید به امضای رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برسد.

وی ادامه داد: هم ‌اکنون بخش حقوقی مشغول انجام دادن تشریفات اداری است و به محض آنکه این آیین‌نامه به امضای ریاست سازمان برسد آیین‌نامه را به هیئت دولت ارسال می‌کنیم. ضمن آنکه بعد از تصویب آیین‌نامه ثبت میراث معنوی از سوی هیئت دولت این آیین‌نامه به تمامی نهادهای مرتبط ابلاغ خواهد شد.

به گفته غنمی در این آیین‌نامه وظیفه حفظ، احیا و نگهداری از میراث‌معنوی به سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری سپرده شده است.

سال 1383 قانون الحاق ایران به کنوانسیون صیانت از میراث غیرملموس به تصویب رسید و طبق این قانون ایران متعهد به اجرای این کنوانسیون در حوزه میراث معنوی است.

پژوهشکده مردم ‌شناسی هم اکنون در حال تهیه و تکمیل 1500 پرونده میراث معنوی است تا پس از ارائه به اداره کل ثبت این آثار در فهرست میراث ملی کشور به ثبت برسد. یکی از قوانین ثبت جهانی میراث‌ معنوی ثبت ملی این آثار است.

هم ‌اکنون پرونده‌های همچون تعزیه، نوروز،‌آیین ولادت امام رضا (ع) و آیین قویون به عنوان میراث معنوی پیشنهادی ایران برای ثبت جهانی است و لازم است هر چه سریعتر این آثار در فهرست میراث ملی کشور ثبت شود.