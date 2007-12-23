پارک علم و فناوری خراسان رتبه برتر کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهندس هاشم مهذب بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در میان 50 مرکز رشد فعال در سطح کشور و در مراسم تقدیر از برگزیدگان ملی پژوهش و فناوری، مرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان به عنوان مرکز برتر کشور شناخته شد.

وی اظهار داشت: توانمندیهای شرکتهای مستقر در مراکز رشد فناوری این پارک، تعداد بالای شرکتهای مستقر در مراکز رشد، تاسیس مراکز رشد اقماری در شهرستانهای استان و کمک به تاسیس مراکز رشد در دانشگاه ها و استانهای همجوار از مهمترین علل کسب این عنوان است.

این مسئول در خصوص فعالیتهای آتی مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان ادامه داد: با حمایت اداره کل پارکها و مراکز رشد کشور در حال اجرای طرح ملی مجموعه قوانین و مقررات ملی پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد به منظور پاسخگویی به نیازهای فناوران و کارآفرینان هستیم.

مهذب بیان داشت: علی رغم وسعت حوزه فعالیت این مجموعه در سطح استان اعتبارات تخصیص داده شده از کوچکترین مراکز رشد کشور نیز کمتر است که این امر موجب بروز مشکلاتی در زمینه جذب نیروی انسانی برای حمایت از دو مرکز رشد دارای موافقت قطعی پارک علم و فناوری خراسان و دو مرکز رشد اقماری تاسیس شده توسط این پارک شده است.