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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۴۲

در عربستان صورت می گیرد؛

صدور پاسپورت در ازای پرداخت جریمه رانندگی

صدور پاسپورت در ازای پرداخت جریمه رانندگی

دولت عربستان، اخذ مدارک اداری مختلفی نظیر پاسپورت و گواهینامه رانندگی را به پرداخت جریمه‌های ترافیکی منوط کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از مرکز تخصصی اطلاعات حمل و نقل و ترافیک، دپارتمان ترافیک عربستان سعودی به‌ زودی پروژه بزرگی برای کنترل تخلفات ترافیکی در سطح کشور با استفاده از تجهیزات ماهواره ‌ای و دوربین اجرا خواهد کرد.

بر اساس این گزارش ، در این پروژه ۲۶۶ میلیون دلاری، شماره پلاک خودرو در هر تخلف ترافیکی ثبت شده و در پی آن با راننده خودرو برخورد خواهد شد همچنین  دولت عربستان، اخذ مدارک اداری مختلفی نظیر پاسپورت و گواهینامه رانندگی را به پرداخت جریمه‌های ترافیکی منوط کرده است.

همچنین در مرحله اول، این پروژه در نقاط حادثه ‌خیز برای کاهش سرعت خودروها و جلوگیری از تخلف عبور از چراغ قرمز اجرا می‌شود و در نهایت، این سیستم برای پوشش کل کشور گسترش خواهد یافت.

لازم به ذکر است ، بین سال‌های 1996 تا 2004، تخلفات ترافیکی در عربستان سعودی ۳۴۹ درصد رشد داشته است. تعداد تخلفات ترافیکی در این کشور، ۱۱ تخلف در هر دقیقه برآورد می‌شود.

کد مطلب 609808

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