صدور پاسپورت در ازای پرداخت جریمه رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از مرکز تخصصی اطلاعات حمل و نقل و ترافیک، دپارتمان ترافیک عربستان سعودی به‌ زودی پروژه بزرگی برای کنترل تخلفات ترافیکی در سطح کشور با استفاده از تجهیزات ماهواره ‌ای و دوربین اجرا خواهد کرد.

بر اساس این گزارش ، در این پروژه ۲۶۶ میلیون دلاری، شماره پلاک خودرو در هر تخلف ترافیکی ثبت شده و در پی آن با راننده خودرو برخورد خواهد شد همچنین دولت عربستان، اخذ مدارک اداری مختلفی نظیر پاسپورت و گواهینامه رانندگی را به پرداخت جریمه‌های ترافیکی منوط کرده است.

همچنین در مرحله اول، این پروژه در نقاط حادثه ‌خیز برای کاهش سرعت خودروها و جلوگیری از تخلف عبور از چراغ قرمز اجرا می‌شود و در نهایت، این سیستم برای پوشش کل کشور گسترش خواهد یافت.

لازم به ذکر است ، بین سال‌های 1996 تا 2004، تخلفات ترافیکی در عربستان سعودی ۳۴۹ درصد رشد داشته است. تعداد تخلفات ترافیکی در این کشور، ۱۱ تخلف در هر دقیقه برآورد می‌شود.