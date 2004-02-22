روزنامه الرياض : انتخابات ايران بزرگترين چالش در مقابل خواسته هاي آمريكا است

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه در سرمقاله امروز خود با اشاره به برگزاري انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي نوشت: اگر چه انتخابات در ايران يك مساله داخلي و تنها هيجان ايراني ها را برانگيخته است،اما بايد گفت اين انتخابات به دليل تاثير گذاشتن بر سياست هاي آمريكايي در منطقه به چالشي در مقابل اين خواسته ها تبديل شده است .

به نوشته الرياض، انتخابات ايران در شرايطي برگزار شد كه آمريكا جنگ به اصلاح مبارزه با تروريسم را به راه انداخته و براي گسترش دمكراسي خود و افزايش توليد نفت منطقه و كاهش بهاي آن تلاش مي كند ، لذا انتخابات دغدغه اصلي واوليه آمريكا را تشكيل مي دهد و اين امر براي اروپايي ها هم به حكم دنباله روي از سياست هاي آمريكا صادق است.

اين روزنامه چاپ عربستان نوشت : ملت ايران، ملت بزرگ و با پيشينه فرهنگ و تمدن اصيل و داراي ميراث تاريخي ريشه اي در جهان قديم و جديد است كه اهتمام به ايران را براي خود يك مسووليت مي داند، ايران يك كشور اسلامي است، ملت ايران بدون توجه به رقابت هاي سياسي، در مورد سرنوشت خود احساس مسووليت مي كنند.

اين روزنامه با اشاره به موضع منفي آمريكا در مقابل انتخابات نوشت: اشكالاتي كه آمريكا به انتخابات ايران وارد مي كند نه به خاطر سلامت اخذ راي و انتخابات است بلكه به خاطر اين است كه از اين اتهامات به عنوان عامل فشاري بر حكومت ايران استفاده كند و كاري به آن ندارد كه رئيس جمهور يا نماينده چه كسي باشد زيرا مهم اهداف اين كشور در منطقه است.

اين روزنامه در توجيه قابل اعتماد نبودن آمريكا براي ايرانيان نوشت : در زمان شاه نه انتخاباتي برگزار مي شد و نه قانون اساسي كه حتي بخشي از حقوق ايرانيان را محقق كند،حتي حكومت مصدق با مداخله خارجي سقوط كرد و ايران به پايگاه مقدم براي پيمان ناتو و مركز جاسوسي اتحاديه شوروي سابق و ژاندارم آمريكا در خليج ( فارس ) تبديل شد و سازمان جاسوسي شاهنشاهي، مردم ايران را تحقير مي كرد و آمريكا با ائتلاف و هم پيماني كامل با رژيم شاه از هرگونه حسابرسي از رژيم مورد حمايت خود جلوگيري مي كرد، اما با تمام اينها (به دليل قيام عمومي مردم ايران ) آمريكا به دلايلي كه براي خودش موجه بود زير پاي شاه را خالي كرد و با تغيير موضع خود در قبال شاه حتي از حمايت و پناه دادن به وي خودداري كرد.

الرياض خطاب به رژيم هايي كه سرتا پا تابع سياست هاي آمريكا هستند و به حمايت واشنگتن از حكومت هاي خود دل خوش كرده و اعتماد دارند، تاكيد كرد: آنهايي كه به صداقت و دوستي آمريكا يا حمايت اين كشور از خود اعتقاد دارند، بايد رفتار آمريكا با شاه ايران را براي خود درس عبرت قرار دهند و به آمريكا اعتماد نكنند.

الرياض نوشت: انتخابات در ايران با هرگرايش و رويكردي كه باشد، يك نكته بارز دارد اينكه اگر اختلافاتي هم باشد، اختلافات پنهاني نيست بلكه علني است، لذا نمي توان به اعتبار اين اختلافات از يك گروه خاص حمايت كرد بلكه بايد تاكيد كرد كه حق قانوني تنها در حيطه اختيارات ملت ايران است كه تصميم مي گيرند.

الرياض افزود: اينكه تهران پايتختي كه جهان اسلام را به سمت خود جذب كند و قدرت دفاعي خود را با تكيه بر توانمندي هاي دروني خود بالا ببرد و اشتهاي كشورهاي مصرف كننده را به نفت اين كشور بر انگيزاند، تمام اينها با رويكرد و سياست آمريكا در منطقه خاورميانه به ويژه سياست فعلي اين كشور در عراق همخواني ندارد كه اكثر سياست مداران اين كشور برگزاري انتخابات در عراق را به زيان اهداف راهبردي خود مي دانند.

به گزارش مهر، روزنامه الرياض نوشت : آمريكا مي خواهد كه همه كشورها در خدمت اهدافش باشند و نفت هم در سلطه اين كشور قرار گيرد و اعراب و مسلمانان به انديشه و رويكرد آمريكايي در زندگي سياسي و اجتماعي خود پايبند باشند و اسراييل را به عنوان پل حركت ميان رژيم هاي منطقه تلقي كنند، آمريكا به هيچ كس اجازه بازنگري در تعهدات خود را نمي دهد، لذا ايران را به عنوان يكي از كشورهاي گروه ياغي ها و مانعي در برابر اجراي سياست هاي خود مي داند لذا انتخابات ايران عامل نگراني آمريكا است.

به نوشته اين روزنامه، ائتلاف اسلامگرايان اصولگرا بر ضد گرايش و رويكرد توسعه طلبانه آمريكا و فرمول آماده گسترش دمكراسي اين كشور بر تمام منطقه از مهمترين دليل نگراني آمريكا از برگزاري انتخابات ايران است.

به گزارش مهر، الرياض با اشاره به اينكه دليل مخالفت هاي آمريكا با انتخابات ايران به خاطر اين است كه ايران در تصميم گيري هاي سياسي و عمومي خود مستقل عمل مي كند، نوشت: مساله اي كه براي آمريكا نگران كننده است اين است كه كشوري در تصميم گيري هاي سياسي و عمومي خود مستقل و بدون اجازه آمريكا عمل كند واين براي آمريكا، رويه خطرناك محسوب مي شود.

الرياض در پايان تاكيد كرد: لذا انتخابات ايران بزرگترين چالش خطرناك در مقابل تمايلات و خواسته هاي آمريكايي است زيرا اين انتخابات پا را از حدود دنياي تمايلات آمريكايي فراتر گذاشته است.