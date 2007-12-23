شهردار مشهد بر تعامل بیشتر جامعه دانشگاهی و شهرداری تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد سید، محمد پژمان بعد از ظهر امروز طی نشستی با 30 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، مسائل فرهنگی و اجتماعی کلانشهر را مورد بحث و بررسی قرارداد و بر تعامل هر چه بیشتر میان جامعه دانشگاهی و مراکز علمی با این نهاد تاکید کرد.

شهردار مشهد در این نشست شهر را موجودی زنده دانست و افزود: اگر بتوانیم بین شهر و انسانها تعامل برقرار کنیم این امر موجب ایجاد همبستگی و پیوستگی بین شهروندان، محیط زیست و مدیریت خدمتگزار می شود.

پژمان با اشاره به نرخ بالای مهاجرت به مشهد با بیان اینکه هرجابجایی بدون برنامه جمعیت موجب ایجاد اغتشاش جدی می شود اظهار داشت: در مدیریت شهر در معرض جابجایی ناخواسته و بدون برنامه جمعیت هستیم که این امر مانع از برنامه ریزی، کنترل و هدایت می شود.

اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز وجود سیاست های متعارض و دو گانه، نرخ بالای مهاجرت، نبود انسجام شهری، موازی کاری دستگاه های مختلف در انجام مطالعات و پژوهش را مهمترین مشکلات شایع در شهر مشهد دانستند.

همچنین آنان تامین بهداشت روانی و جسمی، ایجاد تعامل تعریف شده بین مراکز پژوهشی و شهرداری، توجه زنان شهروند به عنوان نیمی از جمعیت شهر، باز تعریف مجدد از شهر و شهروند، بازیابی هویت و روح شهری، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی همه جانبه و شفاف از طریق رسانه ها را در جهت بهبود وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهر خواستار شدند.