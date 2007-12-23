  1. بین الملل
  2. سایر
۲ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۵۶

اعتصاب کارکنان ایرفرانس در اورلی به طور موقت متوقف شد

اعتصاب کارکنان ایرفرانس در اورلی به طور موقت متوقف شد

اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی فرانسه در فرودگاه اورلی پاریس که پروازهای داخلی این کشور را از روز پنجشنبه گذشته مختل کرده از امروز به طور موقت متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لوموند، کنفدراسیون سراسری کار فرانسه روز یکشنبه خبر داد که اعتصاب کارکنان بخش زمینی شرکت ایرفرانس در فرودگاه اورلی پاریس از امروز یکشنبه پس از نظرخواهی از کارکنان به حال تعلیق درآمد.

این اعتصاب که هدف از آن، دفاع از حقوق، شغل و شرایط کاری این افراد اعلام شده، در زمانی آغاز شد که بیش از چهار میلیون مسافر در فرودگاه های پاریس قرار بود برای جشن های پایان سال با هواپیما به مسافرت بروند.

اتحادیه های شغلی فرانسه هشدار داده اند که گفتگوهای مربوط به دستمزدها برای ژانویه پیش بینی شده و اعتصاب ممکن است در آن زمان از سر گرفته شود.

فرانسه پس از به روی کار آمدن نیکلا سارکوزی با اعتصابات کارگری و نا آرامی های اجتماعی در داخل روبرو شده است.

کد مطلب 609811

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها