اعتصاب کارکنان ایرفرانس در اورلی به طور موقت متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لوموند، کنفدراسیون سراسری کار فرانسه روز یکشنبه خبر داد که اعتصاب کارکنان بخش زمینی شرکت ایرفرانس در فرودگاه اورلی پاریس از امروز یکشنبه پس از نظرخواهی از کارکنان به حال تعلیق درآمد.

این اعتصاب که هدف از آن، دفاع از حقوق، شغل و شرایط کاری این افراد اعلام شده، در زمانی آغاز شد که بیش از چهار میلیون مسافر در فرودگاه های پاریس قرار بود برای جشن های پایان سال با هواپیما به مسافرت بروند.

اتحادیه های شغلی فرانسه هشدار داده اند که گفتگوهای مربوط به دستمزدها برای ژانویه پیش بینی شده و اعتصاب ممکن است در آن زمان از سر گرفته شود.

فرانسه پس از به روی کار آمدن نیکلا سارکوزی با اعتصابات کارگری و نا آرامی های اجتماعی در داخل روبرو شده است.