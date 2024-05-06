خسرو کیانی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در این مدت شاهد وقوع بارندگیهای بهاری خوبی هم در سطح کشور و هم استان هستیم.
وی تصریح کرد: این بارندگیها با توجه به فصل بهار و اقتضای زمانی اکثراً بهصورت رگباری و به مدت کوتاهی است، یکی دیگر از ویژگیهای این بارشها نقطهای بودن آنها میباشد، که با اقداماتی که از قبل انجام شده، بحث اطلاعرسانی و آگاهسازی مردم صورت گرفته است.
مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از آنجایی که تقویم کوچ عشایر توسط تعدادی از عشایر رعایت نشده و قبل از ۲۵ اردیبهشت وارد استان شدهاند، این افراد در مناطق کوهستانی غافلگیر شدند.
کیانی یادآور شد: با توجه به اخطارهای هواشناسی پیشبینیها در این زمینه صورت گرفته و اطلاعرسانیها به عشایر از طریق دستگاههای ذیربط صورت گرفته بود.
وی عنوان کرد: فرمانداران، هلال احمر، امور عشایر و سایر سازمانهای امدادی به بحث امداد و نجات عشایر گرفتار در سیلابها پرداختند.
مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: حدود ۳۵۰ خانوار خصوصاً عشایر در سراسر استان دچار خسارتهای ناشی از بارندگی بهصورت معیشتی شدند و امدادرسانیها از زمانی که بارندگیها آغاز شدند و بعد از آن در حال انجام است.
کیانی یادآور شد: با توجه به صعبالعبور بودن بسیاری از مناطق امدادرسانیها کمی سخت بود و ارزیابی خسارات در حداقل زمان ممکن انجام میشود.
وی افزود: در این مدت گزارشهایی از ریزشهای کنار جادهای داشتیم که در حداقل زمان ممکن توسط عوامل راهداری بازگشایی شد.
مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری ادامه داد: علاوهبر خسارات معیشتی وارده به عشایر، به دامها نیز خساراتی وارد شده است که در حال ارزیابی و جمعبندی در این زمینه هستیم.
کیانی تاکید کرد: هواشناسی استان برای امروز و فردا هم پیشبینی بارشهایی را داشته و لازم است عشایر توجه لازم را در این زمینه داشته باشند.
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