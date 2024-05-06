اجرای ۲۲۸ برنامه همزمان با هفته هلال احمر در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم غریب آبادی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال برنامه‌های جمعیت هلال‌احمر با شعار «با مشارکت شما سربلندیم» اجرایی خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه از ۱۸ تا ۲۴ اردیبهشت هفته هلال احمر نام گرفته است، افزود: در این ایام ۲۲۸ برنامه در استان برگزار خواهیم کرد که از این تعداد ۳۰ برنامه به صورت متمرکز و استانی اجرایی خواهد شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: غبارروبی مزار شهدا در امامزاده عبدالله گرگان، دیدار با استاندار و نماینده ولی فقیه در گلستان، مانور امداد و نجات ویژه تیم هوایی، نشست هم اندیشی با دبیران و نایب دبیران با باشگاه مربیان، اجرای مانور خدمات جهادی، شرکت در نماز جمعه، برپایی ایستگاه سلامت و آموزش نمازگزاران، انتخابات مجمع کانون طلاب و برپایی میز خدمت از جمله برنامه‌های هفته هلال‌احمر در استان است.

عضویت ۶۰ هزار نفر در سامانه هلال‌احمر گلستان

وی یادآور شد: ۳۰ خانه هلال به صورت متمرکز در استان افتتاح خواهد شد.

غریب آبادی با اشاره به اینکه طی سال گذشته ۱۵ هزار نفر عضو جدید در استان جذب شدند، اظهار کرد: در حال حاضر ۶۰ هزار نفر در سامانه هلال‌احمر استان عضو شدند که برای تمامی آنها دوره آموزشی برگزار کردیم.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ جمعیت هلال احمر گلستان توانست به هزار و ۹۷۴ حادثه امداد رسانی کند که از این تعداد هزار و ۴۰۴ حادثه جاده‌ای و ۱۰۸ حادثه کوهستانی پوشش داده شد.