تصمیمات جدید دولت درباره ورود کالاهای همراه ملوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: هیئت وزیران فهرست کالاهای وارداتی ملوانان را تصویب کرد که بر اساس آن سقف مجاز واردات برنج خوراکی از 100 کیلوگرم در سال به 200 کیلوگرم در سال ، چای از (4) کیلوگرم در سال به (10) کیلوگرم در سال ،‌قهوه از (1) کیلوگرم در سال به (2) کیلوگرم در سال ، روغن ساخته شده به استثنای روغن زیتون از (30) کیلوگرم در سال به (60) کیلوگرم در سال ،‌تمرهندی از (3) کیلوگرم در سال به (5) کیلوگرم در سال ،‌انواع ادویه از (2) کیلوگرم در سال به (4) کیلوگرم در سال ، آناناس ، موز ،‌انبه ( میوه های گرمسیری ) از (15) کیلوگرک در سال به (60) کیلوگرم در سال تغییر یافت .

بر اساس این تصمیم اقلامی چون کولر سازی یک دستگاه در سال، اطوبخار یک دستگاه در سال ، سرخ کن یک دستگاه در سال ،‌ تستر یک دستگاه در سال ، قهوه جوش یک دستگاه در سال ، ماکروفر یک دستگاه در سال به فهرست مصوب قبلی هیئت وزیران اضافه شده است.

همچنین بر اساس این اصلاحیه سهمیه ملوانان شش بار در سال و هر بار شش میلیون و پانصد هزار ریال تعییر می یابد و در صورت پرداخت حقوق ورودی کامل ،‌خروج کالاهای وارداتی توسط ملوانان از استان مربوط بلامانع است .

بر این اساس ورود کالاهای مستعمل توسط ملوانان ممنوع می باشد و آمار کالاهای وارداتی ملوانانی توسط کمرک ثبت و هر سه ماه یکبار به وزارت بازرگانی اعلام می گردد .

بر اساس این مصوبه میزان تخفیف کماکان برای ارزاق عمومی صد در صد (100%) و برای لوازم خانگی پنجاه در صد (50%) حقوق ورودی تعیین می شود.