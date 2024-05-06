تأیید بیمه تأمین اجتماعی ۱۰۹ هنرمند صنایع دستی در مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر کلالی اظهار کرد: در راستای تکالیف مأموریتی و ایجاد انگیزه و حمایت از هنرمندان صنایع دستی مشهد مقدس، با پیگیری صورت پذیرفته و تنظیم لیست متقاضیان جدید بیمه تأمین اجتماعی در حوزه صنایع دستی، تعداد ۱۰۹ نفر متقاضی جدید از هنرمندان فعال صنایع دستی مشهد مقدس به افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی اضافه شده و در مجموع بیش از ۱۳۰۰ هنرمند صنایع دستی در مشهد از بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شدند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشهد ادامه داد: نظر به ابلاغ دستورالعمل وزارتخانه در سال ۱۴۰۲ و با عنایت به دستور ریاست جمهوری و موافقت سازمان برنامه و بودجه در خصوص بیمه کردن افراد جدید از شاغلان صنایع دستی شناسه دار و در اجرای قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۹۶/۱۱/۱۸، تعداد ۲۸۶ نفر متقاضی جدید در استان خراسان رضوی مورد تأیید وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفتند که از این تعداد ۱۰۹ نفر از هنرمندان مشهد مقدس هستند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیری و اطلاع رسانی خوبی که در مشهد مقدس انجام شد، شاهد افزایش تعداد هنرمندان بیمه شده در سطح شهرستان بودیم.

امیرکلالی یادآور شد: متقاضیان معرفی شده پس از تکمیل مدارک از جمله ارائه کارت مهارت فنی و حرفه‌ای، معتبر بودن پروانه فعالیت و سایر شرایط ابلاغ شده قانونی می‌توانند تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در قالب بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی قرار گیرند.