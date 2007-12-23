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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۴۹

حماس تاکید کرد:

آتش بس با رژیم اسرائیل بی معناست / مقاومت ملت فلسطین ادامه می یابد

آتش بس با رژیم اسرائیل بی معناست / مقاومت ملت فلسطین ادامه می یابد

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) تاکید کرد که سخن از آتش بس با توجه به ادامه تجاوزگری رژیم صهیونیستی بی معناست و ملت فلسطین به مقاومت مشروع خویش ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "اسماعیل رضوان" از مسئولان ارشد جنبش حماس در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: سخن گفتن از آرام سازی یا آتش بس با توجه به ادامه تجاوزگری پلید صهیونیست ها بی معناست و رسانه های گروهی رژیم اسرائیل با  ترویج سخن از آرام سازی یا آتش بس درصدد سرپوش گذاشتن بر جنایت های این رژیم در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه هستند.

وی افزود: تجربه گذشته ما با رژیم صهیونیستی نشان داده است که این رژیم به هیچ یک از شروط یا اصول و مبانی دو آتش بس گذشته پایبند نبوده و ملت فلسین حق دارد که به مقاومت خود برای دفاع از خویش ادامه دهد.

به گفته رضوان، رژیم صهیونیستی نه تنها به دو آتش بس گذشته پایبند نبوده بلکه به تجاوزگری خود علیه ملت فلسطین نیز ادامه داده است.

 

کد مطلب 609820

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