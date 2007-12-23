مس، تراکتورسازی و شهرداری بندرعباس پیروز شدند

به گزارش خبرنگارمهر، نخستین روز ازهفته هشتم رقابتهای لیگ دسته اول باشگاههای کشور با پیروزی ارزشمند تیم های مس سرچشمه رفسنجان، شهرداری بندرعباس، تراکتورسازی تبریز، شموشک نوشهر و نساجی مازندران، توقف داماش ایرانیان برابر سرخپوشان دلوار افزار و شکست تیمهای هما و کوثر به پایان رسید.

برپایه این گزارش، درمهمترین دیدارعصر امروز تیم های مدعی سرخپوشان دلوارافزاز و داماش ایرانیان برابرهم صف آرایی کردند که جدال دو تیم با تساوی بدون گل به پایان رسید.

همچنین تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با گل دقیقه 5+90 محسن حنیفی موفق شد با شکست کاوه زنجان سه امتیاز با ارزش خانگی را بدست آورد تا با 14 امتیازهمچنان به عنوان یکی ازمدعیان صعود از گروه یک مطرح باشد.

درپایان مسابقات عصر امروز نتایج زیر بدست آمد:

گروه الف:

* تراکتورسازی تبریز 2- کاوه زنجان یک

گل ها: اصغر رامشگر(5)، محسن حنیفی (5+90) برای تراکتورسازی - فرشاد یادگاری(69) برای کاوه زنجان

* نیروی زمینی تهران صفر- مقاومت بسیج فارس صفر

* سرخپوشان دلوار افزارصفر - داماش ایرانیان صفر

* شهرداری بندرعباس یک - پیام خراسان صفر

گل: اصغر طالب نسب (40) برای شهرداری بندرعباس

* شموشک نوشهر یک - گل گهر سیرجان صفر

گل: احمد کیا (60) برای شموشک

جدول رده بندی:

1- داماش ایرانیان 15 امتیاز

2- شهرداری بندرعباس 14 امتیاز(تفاضل گل 8+)

3- تراکتورسازی تبریز 14 امتیاز(تفاضل گل 2+)

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11- شاهین اهواز7 امتیاز(یک بازی کمتر)

12- کاوه زنجان 6 امتیاز

گروه ب:

* هما تهران صفر - نساجی مازندران یک

گل: علی آقا بزرگ نژاد(60-پنالتی) برای نساجی مازندران

* مس سرچشمه رفسنجان 3- کوثر تهران صفر

گل ها: محمد عزیزی (2) و (82) و حمید فرد(88) برای مس سرچشمه

جدول رده بندی:

1- مس رفسنجان 16 امتیاز

2- نساجی مازندران 14 امتیاز

3- فولادخوزستان 13 امتیاز(یک بازی کمتر)

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11- سپاهان نوین 6 امتیاز

12- شاهین پارس جنوبی 3 امتیاز

در ادامه این مسابقات روز پنجشنبه 6/10/86 دیدارهای زیر برگزار می شود:

* شاهین اهواز - استیل آذین، ساعت 14(محل برگزاری مسابقه متعاقبا اعلام می شود)

* صنایع اراک - تربیت یزد، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* شاهین پارس جنوبی - اتکا تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* فولاد خوزستان - سپاهان نوین، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

* ماشین سازی تبریز- شهرداری تبریز، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز