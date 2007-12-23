به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد مجموع فروش فیلم‌ها در آلمان در سال 2007 حدود 5/983 میلیون دلار (13/684 میلیون یورو) شد که نسبت به فروش 06/1 میلیارد دلاری (09/740 میلیون یورو) فیلم‌ها در سال 2006 کاهش داشت، هر چند بیش از 6/967 میلیون دلار (15/673 میلیون یورو) سال 2005 بود.





"هری پاتر و محفل ققنوس" پرفروشترین فیلم سال 2007 سینمای آلمان

در مجموع 74/111 میلیون بلیت در سال 2007 به فروش رسید که قابل مقایسه با فروش 72/113 میلیون بلیت در سال 2005 است. سال 2006 این رقم به 123 میلیون قطعه رسید. در میان استودیوها، برادران وارنر با 3/19 درصد بیشترین سهم را در بازار آلمان داشت. فاکس قرن بیستم سال 2006 و یونیورسال سال‌های 2004 و 2005 بزرگترین توزیع‌کننده این کشور بودند.

"هری پاتر و محفل ققنوس" برادران وارنر با بیش از 5/65 میلیون دلار پرفروشترین فیلم سال آلمان بود. "دزدان دریایی کارائیب: در انتهای دنیا" دیسنی با حدود 2/62 میلیون دلار رده دوم جدول را از آن خود کرد. "راتاتوی" دیسنی حدود 8/46 میلیون دلار فروخت و در رده سوم قرار گرفت.

رده‌های چهارم و پنجم را دو فیلم "فیلم سیمپسن‌ها" فاکس و "اسپایدرمن 3" سونی پیکچرز به ترتیب با 9/37 و 31 میلیون دلار به خود اختصاص دادند. "شرک سوم" یونیورسال با 2/30 میلیون دلار ششمین فیلم پرفروش آلمان بود و "تعطیلات آقای بین" یونیورسال 4/26 میلیون دلار فروش داشت و در رده هفتم جدول قرار گرفت.

"آزاد زندگی کن یا سخت بمیر" فاکس با 1/25 میلیون دلار رده هشتم پرفروشترین فیلم‌های سال را به خود اختصاص داد. انیمیشن "لیسی و امپراتور وحشی" میشائل هربیگ تنها فیلم آلمانی فهرست 10 فیلم پرفروش آلمان است. این فیلم با 1/19 میلیون دلار در رده نهم ایستاد.

سهم فیلم های آلمانی از مجموع فروش‌ها در سال 2007 هفت درصد بود که کمتر از سهم 9/9 درصدی سال 2006 است. فیلم "سیزده یار اوشن" وارنر نیز با 8/17 میلیون دلار دهمین فیلم پرفروش سال 2007 آلمان است.