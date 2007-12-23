  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۱۶

فروش فیلم‌ها در آلمان کاهش یافت

فروش فیلم‌ها در آلمان کاهش یافت

پس از آنکه مجموع فروش فیلم‌ها در آلمان در سال 2006 نسبت به سال قبل از آن رشد کرد، سینمای این کشور در سال 2007 با هشت تا 9 درصد کاهش فروش مواجه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد مجموع فروش فیلم‌ها در آلمان در سال 2007 حدود 5/983 میلیون دلار (13/684 میلیون یورو) شد که نسبت به فروش 06/1 میلیارد دلاری (09/740 میلیون یورو) فیلم‌ها در سال 2006 کاهش داشت، هر چند بیش از 6/967 میلیون دلار (15/673 میلیون یورو) سال 2005 بود.



"هری پاتر و محفل ققنوس" پرفروشترین فیلم سال 2007 سینمای آلمان

در مجموع 74/111 میلیون بلیت در سال 2007 به فروش رسید که قابل مقایسه با فروش 72/113 میلیون بلیت در سال 2005 است. سال 2006 این رقم به 123 میلیون قطعه رسید. در میان استودیوها، برادران وارنر با 3/19 درصد بیشترین سهم را در بازار آلمان داشت. فاکس قرن بیستم سال 2006 و یونیورسال سال‌های 2004 و 2005 بزرگترین توزیع‌کننده این کشور بودند.

"هری پاتر و محفل ققنوس" برادران وارنر با بیش از 5/65 میلیون دلار پرفروشترین فیلم سال آلمان بود. "دزدان دریایی کارائیب: در انتهای دنیا" دیسنی با حدود 2/62 میلیون دلار رده دوم جدول را از آن خود کرد. "راتاتوی" دیسنی حدود 8/46 میلیون دلار فروخت و در رده سوم قرار گرفت.

رده‌های چهارم و پنجم را دو فیلم "فیلم سیمپسن‌ها" فاکس و "اسپایدرمن 3" سونی پیکچرز به ترتیب با 9/37 و 31 میلیون دلار به خود اختصاص دادند. "شرک سوم" یونیورسال با 2/30 میلیون دلار ششمین فیلم پرفروش آلمان بود و "تعطیلات آقای بین" یونیورسال 4/26 میلیون دلار فروش داشت و در رده هفتم جدول قرار گرفت.

"آزاد زندگی کن یا سخت بمیر" فاکس با 1/25 میلیون دلار رده هشتم پرفروشترین فیلم‌های سال را به خود اختصاص داد. انیمیشن "لیسی و امپراتور وحشی" میشائل هربیگ تنها فیلم آلمانی فهرست 10 فیلم پرفروش آلمان است. این فیلم با 1/19 میلیون دلار در رده نهم ایستاد.

سهم فیلم های آلمانی از مجموع فروش‌ها در سال 2007 هفت درصد بود که کمتر از سهم 9/9 درصدی سال 2006 است. فیلم "سیزده یار اوشن" وارنر نیز با 8/17 میلیون دلار دهمین فیلم پرفروش سال 2007 آلمان است.

کد مطلب 609823

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها