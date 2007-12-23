اخبار رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه برنامه کاری از گروه طرح و تولید حوزه آمریکا در شبکه جهانی صدای آشنا است. در برنامه "بشارت" داستان تولد حضرت مسیح بازگو می‌شود. این برنامه چهارم دی ساعت دو و نیم بامداد از شبکه صدای آشنا روی آنتن می‌رود.

- برنامه "عصر توسعه" کاری از گروه طرح و برنامه شبکه جهانی صدای آشنا است که هر روز به بررسی اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی می‌پردازد. این برنامه از سوم دی‌ به مدت سه روز میزان مشارکت ایرانیان خارج از کشور در اجرای اصل 44 قانون اساسی و نحوه سرمایه‌گذاری آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. این برنامه هر روز ساعت 15:30 به وقت تهران از شبکه صدای آشنا پخش می‌شود.

- "هر چیزی علتی دارد" عنوان نمایشی از رادیو سلامت است که به درد دندان و ارتباط آن با بیماری‌های دیابت و فشار خون می‌پردازد. این نمایش از سوم دی از این شبکه رادیویی پخش می‌شود.

- نمایش "اعتماد نکن" چهارم دی ساعت نه صبح در رادیو سلامت موضوع پزشکان تجربی فاقد مجوز بهداشتی را مورد بررسی قرار می دهد. نمایش "نکات ایمنی" هم با موضوع بررسی روز جهانی زلزله، چهارشنبه پنجم دی ساعت 9 صبح پخش می‌شود.