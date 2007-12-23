70 مدرسه استثنایی تا سال آینده به بهره برداری می رسد

سید محمد طباطبایی در حاشیه مراسم افتتاح مرکز رفع اختلالات یادگیری درخشان در شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهار درصد از کل دانش آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی در سراسر کشور دچار اختلالات یادگیری همچون خواندن و نوشتن هستند و مراکز آموزشی و توانبخشی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری با هدف کاهش افت تحصیلی آنها ایجاد وراه اندازی می شود.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری در مدارس عادی تحصیل می کنند و پس از گذراندن ترم اول، توسط معلمان شناسایی و به این مراکز ارجاع داده می شوند تا در این مراکز با اجرای آزمون های سنجش دسته بندی شده و تحت درمان قرار گیرند.

طباطبایی یادآور شد: مدت درمان این گروه از دانش آموزان با توجه به نوع مشکل و عوامل درمان شناختی و آموزشی متفاوت است و این افراد به رغم تحصیل در مدارس عادی، در ساعاتی خاص توسط درمان گران این مراکز آموزش دیده و درمان می شوند.

این مسئول بیان داشت: در کشور 104 مرکز اختلال یادگیری وجود دارد و سازمان در صدد توسعه این مراکز و ارائه مجوز به داوطلبان است.



وی درباره برنامه های آموزش و پرورش استثنایی عنوان کرد: توسعه پوشش پیش دبستانی، توسعه مهارت های حرفه ای در مقاطع راهنمایی و دبیرستان، توسعه طرح سنجش در مناطق عشایر و روستایی و توسعه مراکز شبانه روزی از برنامه های آتی این سازمان است.

طباطبایی درباره اجرای طرح آموزش فراگیر دانش آموزان استثنایی اظهار داشت: آموزش به معلمان دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری از ضروریات آموزش در بحث استثنایی است تا با آشنایی معلمان با نیازهای ویژه دانش آموزان کم توان ذهنی و معلول نحوه رفتار با این دانش آموزان به درستی صورت پذیرد و این افراد بتوانند اولیا و سایر دانش آموزان را نیز توجیه کنند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کشور بزرگترین مشکل دانش آموزان استثنایی را نگرش منفی و ضعیف برخی از مسئولین، اولیا و مردم دانست و افزود: تلاش در جهت تغییر نگرش افراد یکی از ضروریات این بخش است.

وی با اشاره به کمبود بودجه در بخش آموزش و پرورش استثنایی تاکید کرد: دانش آموزان استثنایی پنج برابر دانش آموزان عادی هزینه در بر دارد به نحوی که تامین تجهیزات، فضا و نیروی انسانی این دانش آموزان با هزینه بیشتری همراه است.

شهرستان شهریار یک هزار و 200 دانش آموز استثنایی دارد.