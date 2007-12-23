به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت انتخاب جشنواره فیلم پروین اعتصامی شامل محمد‌رضا اصلانی، مینو فرشچی و رضا درستکار، پس از بررسی 557 فیلم کوتاه مستند و داستانی ارائه شده به دبیرخانه 32 فیلم را در بخش زرین، 25 فیلم را در بخش سیمین، 17 فیلم را در بخش 137 ثانیه‌ای و 10 فیلم را در بخش ویژه جشنواره "سینمای دفاع مقدس" پذیرفت.

در بخش نیلوفر زرین "ویژه زنان فیلمساز" جشنواره فیلم پروین اعتصامی فیلم های "صدای فاصله‌ها"، "تاریکی‌های شهر"،" آ"، "زاویه معکوس"، "مردها همدیگر را بهتر می‌فهمند"، "آدم و دو حوا"، "در بهشت قدم بردار" و "شهرک غرب" برای نمایش در بخش داستانی انتخاب شده اند.

فیلم های "دیوان قضا"، "بخارای من"، "کوچ‌نامه"، "سیانوزه"، "انار کوچک کویر"، "قدرت"، "افسانه مرتضی ممیز" و "راه بلند" در بخش مستند و فیلم های "مرثیه"، "آخرین برداشت"، "درخت من"، "بودن یعنی درک شدن"، "دایره زمان"، "دیتیل"،" شعر من"، "نزدیک‌تر از نفس"، "آفتاب مهر" در بخش تجربی برای دریافت جایزه رقابت می کنند. در بخش پویانمایی نیز فیلم های "حس نامرئی"، "ده فرمان"، "در خانه ما"، "کراوات کتانی"، "ریشه" و "پله پله تا ماه" نمایش داه می شوند.

در بخش نیلوفر سیمین "ویژه مردان فیلمساز" در بخش داستانی فیلم های "دستی متولد می‌شود"، "خواب سرد"، "زیر پلک"، "مشترک مورد نظر"، "پاگرد آخر"، "خط ممتد"، "اتفاق همیشه ساده می‌افتد"، "بهر اندک"، "در آستانه"، "شطرنج بازها"، "دندان آبی"، "مانیکور"، "قشنگه رو جم"، "سیاه و سفید"، "مرثیه‌ای برای ژاله و قاتلش" و "کار" حضور دارند.

فیلم های "تا مقصدی سفید"، "همنوایی ارکستر پراکنده"، "دیلم و دستهای مردانه"، "گل چادر"، "هزارتوهای سکوت"، "خاک"، "دستان گویای وطن"، "یکی از هزاران"، "مه‌لقا"، "بعد از سیاهی" در بخش مستند و فیلم های "مدار صفر درجه"، "دو خواهر"، "انتظار"، "شکوفه‌های تلخ"، "زمین"، "از بهشتی که می‌آییم"، "پستوی خالی"، "منو ببخش"، "مرز زندگی" و "عروسک" در بخش ویژه نمایش داده می شوند.



سومین جشنواره فیلم پروین اعتصامی به همت خانه زنان هنرمند از 10 تا 14 دی‌ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.