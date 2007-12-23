مردم و مسئولان یزد یکپارچه آماده استقبال از رهبر معظم انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح زاده امروز گردهمایی مدیران روابطعمومیهای ادارات کل و هیئت مذهبی استان بیان داشت: هیئت های مذهبی مرکز استان آمادگی خود را برای استقرار و اسکان مردم شهرستانهای اطراف استان از جمله طبس، ابرکوه و خاتم که از مرکز استان دور هستند، اعلام کرده اند تا آنها را در تکایا و حسینیهها اسکان دهند.
فلاحزاده خاطرنشان کرد: برنامههای ویژه حضور مقام معظم رهبری در استان یزد، شامل دیدار با روحانیون، ایثارگران، نخبگان، دانشجویان و مسئولان ارگانهای دولتی و انقلابی در مسجد حظیره برگزار خواهد شد.وی با اشاره به اصل ولایت در اسلام، اظهار داشت: مجهد متجزی کسی است که از آیات الهی، سنت نبوی(ص) و اهل بیت(ع)، احکام را صادر میکند و در رتبه بالاتر، مفتی یا مجتهد مطلق قرار دارد و در مرتبه بعد مراجع تقلید هستند که فقه استدلالی و غیراستدلالی را در اختیار مردم قرار میدهند و بالاترین جایگاه ولی مطلقه حاکم است.
فلاح زاه افزود: علما و فقهای گذشته بر این فتوا معتقدند که در احکام حکومتی و اجتماعی از ولی حاکم اسلامی اطاعت کنند و تمام مجتهدین این امر را اطاعت میکنند ولی در احکام اسلام مطابق احکام عملیه عمل میکنند.
وی بر ضرورت توجیه هیئت مذهبی و روابط عمومیهای ادارات و سازمانهای استان در آستانه سفر رهبر معظم انقلاب به یزد، تاکید کرد و گفت: برای سهولت کار نیروهای انتظامی و رفع ترافیک، مردم به صورت خودجوش به استقبال بیایند و با نیروهای انتظامی نهایت همکاری را داشته باشند تا مشکلی ایجاد نشود.
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