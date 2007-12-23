کشورهای آسیای میانه سهم مهمی در توسعه بازارهای هدف مازندران دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت عصر یکشنبه در نهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی مازندران در محل استانداری افزود: 51 درصد صادرات محصولات مازندران در سال گذشته در پنج کشور هدف عراق، ترکمنستان، ارمنستان، روسیه و افعانستان داد و ستد شد.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین سهم صادرات کالاهای ایرانی در عراق با 17 درصد گزارش شده است.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه باید شاخص های هدف در توسعه صادرات غیرنفتی در کشور لحاظ شود، عنوان کرد: اعزام هیئت های تجاری، برپایی نمایشگاه، معاملات بانکی و فعال بودن سفرا، نقش اساسی در توسعه تجارت خارجی در استان ایفا می کند.

شفقت با بیان اینکه بیش از 10 درصد صادرات محصولات مازندران در سال جاری به کشورهای اروپایی بوده است، یادآور شد: این محصولات به طور عمده به کشورهای مصر، آفریقا و اقیانوسیه صادر شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کندی روند اجرای توسعه الکترونیک در مازندران، ادامه داد: سال گذشته محصولات مازندران به 36 کشور دنیا صادر شده است.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه باید فهم عمومی برای توسعه تجارت و دولت الکترونیک در همه بخشهای استان ایجاد شود، بیان داشت: تجارت الکترونیک، اقتصاد شبکه ای است و موجب رونق اقتصاد و افزایش اشتغال خواهد شد.

وی افزود: از سازمان بازرگانی انتظار می رود که ضمن تببین جایگاه تجارت الکترونیک، اهداف دولت الکترونیک در استان را با سرعت بیشتری اجرایی کند.

شفقت با اعلام اینکه با فراهم نمودن زیرساخت های تجارت الکترونیک، مازندران به عنوان استان پایلوت در توسعه این دانش مطرح خواهد شد، افزود: الگوی اجرای توسعه دولت و تجارت الکترونیک در مازندران می تواند به استانهای دیگر تسری داده شود.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه تمامی مکاتبات اداری و صدور تعرفه های بازرگانی مازندران به صورت الکترونیکی صورت می گیرد، اظهار داشت: تنگناها و عقب ماندگی استان با تحقق تجارت الکترونیک برطرف خواهد شد.

قنبر رهی اعلام کرد: مفاهیم تجارت الکترونیک و نحوه اجرای آن در قالب سی دی فشرده در اختیار دستگاه های اجرایی استان قرار خواهد گرفت.