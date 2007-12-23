خدمت رسانی صندوق بیمه اچتماعی روستائیان و عشایر در 50 هزار روستا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرضا مصری در جلسه هیئت امنای صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، خدمت رسانی این صندوق را مطلوب ارزیابی کرد و پس از شنیدن گزارش عملکرد مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان ، تاکید کرد: تشکیل بیش از دو هزار کارگزاری در سطح دهستان های کشور بدون اینکه هیچ بار مالی و هزینه ای برای دولت داشته باشد، کار مهمی است.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی ضمن تشکر از سید مجید موسویان مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر گفت: دلسوزی و حسن نیت و زحمات افراد در این صندوق قابل تحسین است.

مصری خاطرنشان کرد: علیرغم انتقاداتی که به صندوق بیمه اجتماعی روسائیان و عشایر وارد است، این صندوق توانسته جمعیت زیادی را تحت پوشش بیمه های اجتماعی ببرد و چنین کار بزرگی را در زمان محدودی انجام دهد.

وی گفت: می توان به مقوله بیمه روستائیان و عشایر به دو صورت نگاه کرد؛ نگاه بیمه ای و نگاه حمایتی و دولت حمایت از روستائیان را بی صورت پرداخت دو سوم حق بیمه آنها انجام می دهد.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی همچنین در حمایت های بیشتر از صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر تاکید کرد و افزود: سازمان تامین اجتماعی با عمر طولانی خود نیز نیاز به حمایت دولت دارد و این صندوق با حمایت های بیشتر می تواند شایسته تر عمل کند.

وی در جلسه هیئت امنای صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر همچنین از زحمات سازمان بیمه خدمات درمانی برای طرح پزشک خانواده تشکر کرد.