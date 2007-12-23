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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۲۵

خدمت رسانی صندوق بیمه اچتماعی روستائیان و عشایر در 50 هزار روستا

خدمت رسانی صندوق بیمه اچتماعی روستائیان و عشایر در 50 هزار روستا

وزیر رفاه و تامین اجتماعی گفت: 50 هزار روستا در ایران وجود دارد که صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر بدون اینکه یک اداره کل در هر روستایی داشته باشد، به بیمه اجتماعی روستائیان سامان بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرضا مصری در جلسه هیئت امنای صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، خدمت رسانی این صندوق را مطلوب ارزیابی کرد و پس از شنیدن گزارش عملکرد مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان ، تاکید کرد: تشکیل بیش از دو هزار کارگزاری در سطح دهستان های کشور بدون اینکه هیچ بار مالی و هزینه ای برای دولت داشته باشد، کار مهمی است.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی ضمن تشکر از سید مجید موسویان مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر گفت: دلسوزی و حسن نیت و زحمات افراد در این صندوق قابل تحسین است.

مصری خاطرنشان کرد: علیرغم انتقاداتی که به صندوق بیمه اجتماعی روسائیان و عشایر وارد است، این صندوق توانسته جمعیت زیادی را تحت پوشش بیمه های اجتماعی ببرد و چنین کار بزرگی را در زمان محدودی انجام دهد.

وی گفت: می توان به مقوله بیمه روستائیان و عشایر به دو صورت نگاه کرد؛ نگاه بیمه ای و نگاه حمایتی و دولت حمایت از روستائیان را بی صورت پرداخت دو سوم حق بیمه آنها انجام می دهد.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی همچنین در حمایت های بیشتر از صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر تاکید کرد و افزود: سازمان تامین اجتماعی با عمر طولانی خود نیز نیاز به حمایت دولت دارد و این صندوق با حمایت های بیشتر می تواند شایسته تر عمل کند.

وی در جلسه هیئت امنای صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر همچنین از زحمات سازمان بیمه خدمات درمانی برای طرح پزشک خانواده تشکر کرد.

 

کد مطلب 609837

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