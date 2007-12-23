ماهنامه "زمانه" ویژه نقد بهائیت منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سرمقاله این شماره از ماهنامه "زمانه" آمده است: فرقه بهائیت از جمله مسلکهای سست و بی بنیاد است که از سویی فاقد اصول، معیارها و ملاکهای دینی قوی و مستند است و از سوی دیگر فاقد پیشینه سیاسی و تاریخ قابل دفاع برای رهبران و بنیان گذاران خود.

در گفتگوی این شماره از ماهنامه که با دکتر سید سعید زاهد زاهدانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و دارای دکترای جامعه‌شناسی از انگلستان، بر موضوع بهائیت: تقابل با اقتدار ملی ایران بحثی صورت گرفته است.

از عناوین مقالات این شماره از زمانه می توان به روزشمار بهائیت، بهائیت از دیدگاه محققان ایرانی، بهائیت و اسرائیل: پیوند دیرین و فزاینده، امام خمینی و شگردهای امپریالیسم، بررسی انتقادی چند شعار بهائیت اشاره کرد.

خاتمیت: نفی مسلک باب و بهاء، بهائیت در آینه اسناد، هشت بهشت ادعا نامه فرقه ازلی علیه بهائیت از دیگر عناوین این جریده هستند.

در پایان این نشریه چکیده ای از مقالات به زبان انگلیسی منتشر شده است.