وجود 2 هزار و 867 کارگزار صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید مجید موسویان در جلسه هیئت امنای صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر که با حضور وزیر رفاه و تامین اجتماعی برگزار شد، افزود: سه استان فارس ( با 222 صندوق)، مازنداران ( 213 صندوق) و اصفهان با 203 صندوق به ترتیب بیشترین تعداد کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر را در ایران دارند.

وی با اشاره به روند راه اندازی کارگزاری های بیمه از شهریور 1384 تا 30 آذر 1386 ، گفت: در پایان شهریور 84 تنها 40 کارگزاری صندوق مذکور در کشور وجود داشت و این رقم تا پایان آذر سال جاری به 2 هزار و 867 مورد رسید.

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر خاطر نشان کرد: از این تعداد صندوق، مدیریت 109 کارگزاری به تعاونی های عشایری، یک هزار و 538 دفتر به دهیاری ها، 42 مورد به تعاونی دهیاری ها، 825 دفتر به تعاونی های تولید روستا، 190 دفتر به تعاونی های روستایی، 63 مورد به اتحادیه ها و 100 مورد دیگر به سایر بخش ها واگذار شده است.

موسویان، تعداد بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر را 419 هزار و 464 نفر اعلام کرد و افزود: این تعداد در پایان شهریور 1384 ، 69 نفر بوده اند.

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر تاکید کرد: محدوده هر کارگزاری، دهستان است و بر اساس تقسیمات کشوری دهستان را مبنای کار قرار داده ایم.

موسویان گفت: صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر اولین نهاد بیمه اجتماعی به شمار می رود که ارکان آن مطابق مقررات قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی شکل گرفته است. این نهاد اولین نهاد بیمه ای است که طرح بیمه اجتماعی را به شکل اختیاری در سطحی گسترده اجرا می کند در حالی که در این صندوق فقط استفاده از مزایای مستمری، پیری یا بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی پیش بینی شده است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر اظهار داشت: این صندوق تنها نهاد بیمه ای اجتماعی است که امور اجرایی آن به طور کامل به بخش غیر دولتی واگذار شده و این در حالی است که این صندوق بیش از 6 هزار و 500 نفر را در درون روستاها و مناطق عشایری به عنوان مجری فعال کرده است.

وی تصریح کرد: صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در حال حاضر با فعال کردن بیش از 2 هزار و 867 کارگزاری در سطح روستاها در مناطق عشایری کشور امکان زیر پوشش قرار گرفتن بیش از 5/1 میلیون نفر جمعیت هدف این صندوق را فراهم کرده است.