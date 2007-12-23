درگیری ها در بحرین ادامه یافت/ بازداشت شمار دیگری از جوانان مخالف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این ناآرامی ها بعد از جان باختن یک تظاهرکننده در تظاهرات دوشنبه گذشته مخالفان دولت بروز کرد.



نیروهای امنیتی در این ناآرامی ها از گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی استفاده کرده و یک سری حملات و بازرسی را در روستاهای شیعه نشین صورت دادند.



مرکز حقوق بشر بحرین در بیانیه خود که در روزنامه "الوسط" این کشور منتشر شد، آورده است که 39 نفر بازداشت شده اند. این مرکز همچنین فهرست اسامی بازداشت شدگان و اسامی زخمی ها را تهیه کرده است.



روزنامه الوسط با تاکید براینکه سن افراد بازداشت شده از 20 سال فراتر نمی رود، به نقل از یک مسئول وزارت کشور بحرین نوشته است که بازداشت شدگان متهم به آتش زدن یک خودروی پلیس و سرقت سلاح از منطقه جدحفص هستند.



تظاهرات مخالفان دوشنبه هفته گذشته در این منطقه برگزار شد و یک جوان 22 ساله براثر استنشاق گاز اشک آور نیروهای ضد شورش بحرین که برای متفرق کردن تظاهرکنندگان بکار برده شد، جان باخت.

یک فعال بحرینی که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت: این جوان با حالت تنگی نفس خود را به خانه اش در روستای جدحفص رساند و بستگانش وی را به بیمارستانی در نزدیک این روستا بردند اما جان خود را از دست داد.



این درحالی است که خبرگزاری رسمی بحرین به نقل از منابع امنیتی نوشت: براساس گزارش های پزشکی این جوان به حالت طبیعی مرده و تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است.



کمیته شهدا و قربانیان شکنجه تحت رهبری فعالان شیعه بحرین هرساله در 17 دسامبر برای درخواست محاکمه ناقضان حقوق بشر در دهه های هشتاد و نود قرن گذشته و پرداخت غرامت به قربانیان آن تظاهرات برگزار می کنند.

جنبش آزادی ها و دموکراسی امروز در بیانیه ای که یک نسخه از آن توسط خبرگزاری فرانسه دریافت شد، گفت: نیروهای امنیتی صبح امروز (یکشنبه) به بازداشت جوانان بحرینی در چندین روستاهای شیعه نشین ادامه دادند.