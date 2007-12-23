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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۵۴

ستاد انتخابات سمنان آماده برگزاری سالم و برابر قانون انتخابات است

ستاد انتخابات سمنان آماده برگزاری سالم و برابر قانون انتخابات است

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان سمنان گفت: این ستاد در سمنان بر اساس وظایف خود، آماده برگزاری انتخابات سالم و برابر قانون است.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، احمد عجم ظهر امروز در اولین جلسه ستاد انتخابات استان سمنان اظهار داشت: تکلیف شرعی و قانونی همه ما برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور، بانشاط و برابر با تاکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور در سطح استان سمنان است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با بیان اینکه برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس به عنوان یک امانت در اختیار دست اندرکاران انتخابات است، افزود: هر قدر حضور مردم در این انتخابات گسترده تر باشد، مجلس قدرتمندی خواهیم داشت.

عجم با اشاره به اهمیت و نقش مجلس در کشور عنوان کرد: باید با پرهیز از هرگونه جانب داری با سیاست گذاری، هدایت، نظارت و فعال کردن ستادهای شهرستانی حضور گسترده مردم را فراهم کنیم.

کد مطلب 609848

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