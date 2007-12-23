ستاد انتخابات سمنان آماده برگزاری سالم و برابر قانون انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، احمد عجم ظهر امروز در اولین جلسه ستاد انتخابات استان سمنان اظهار داشت: تکلیف شرعی و قانونی همه ما برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور، بانشاط و برابر با تاکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور در سطح استان سمنان است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با بیان اینکه برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس به عنوان یک امانت در اختیار دست اندرکاران انتخابات است، افزود: هر قدر حضور مردم در این انتخابات گسترده تر باشد، مجلس قدرتمندی خواهیم داشت.

عجم با اشاره به اهمیت و نقش مجلس در کشور عنوان کرد: باید با پرهیز از هرگونه جانب داری با سیاست گذاری، هدایت، نظارت و فعال کردن ستادهای شهرستانی حضور گسترده مردم را فراهم کنیم.