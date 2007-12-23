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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۰۹

در احکام جداگانه؛

اعضای ستاد مرکزی بازرسی انتخابات مجلس هشتم منصوب شدند

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت کشور و رئیس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات مجلس هشتم در احکام جداگانه ای اعضای ستاد مرکزی بازرسی انتخابات را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، به موجب این احکام، "حسین حاجی حسینی" مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت کشور بعنوان عضو و دبیر ستاد مرکزی بازرسی انتخابات و "منصور کریمی تبریزی" سرپرست دفتر حقوقی وزارت کشور بعنوان رئیس کمیته حقوقی ستاد مرکزی بازرسی انتخابات منصوب شدند.

براساس این احکام، همچنین سید"مجتبی میرعبداللهی، علی اصغر کاراندیش، حجت الاسلام مهدی انصاری، حجت الاسلام شهاب مرادی و عباس علیجانی" به عنوان اعضای ستاد مرکزی بازرسی انتخابات منصوب شدند.

"موسی پور" در این احکام ابراز امیداوری کرده است که اعضای ستاد مرکزی بازرسی انتخابات با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله به منظور حسن جریان و سلامت انتخابات موفق باشند.

کد مطلب 609851

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