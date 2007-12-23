ترمیم محورهای ارتباطی کاهش تصادفات را به دنبال داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حسن احمدی نوری، ظهر امروز در دیدار با جمعی از کارکنان این نهاد افزود: همچنین امروز استان مرکزی ‌به لحاظ حضور پررنگ راه و ترابری به کارگاه راه‌ سازی تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه 90 اکیپ شهری و روستایی در جاده های استان مرکزی مستقر شده اند، اظهار داشت: از این تعداد، 24 اکیپ راهداری در شهرها و ‪ 66‬اکیپ در بخش روستایی استان مرکزی مستقر شده ‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک نیز در این جلسه با اشاره به اینکه توسعه و گسترش راه و ترابری موجب شکوفایی و رونق بیشتر اقتصادی جامعه است گفت: خدمات شما در این نهاد امنیت، رفاه و راحتی مردم را بیش از پیش فراهم می ‌کند بنابراین کارها را اصولی و اساسی به پایان برسانید.

آیت ‌الله احمد محسنی گرکانی افزود: امروز شهروندان شهرهای کوچک و روستانشینان نیز توقع برخورداری از جاده و راه مناسب را دارند تا بتوانند مشکلات خود را سریع تر برطرف کنند.

وی یادآور شد: این مسئولیت در بخش راه و ترابری امانتی برای شما محسوب می‌شود بنابراین با نظارت دقیق و افزایش خدمات رسانی رسالت خود را به نحو احسن انجام دهید.

مدیرکل سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان مرکزی نیز در ادامه این دیدار بیان داشت: هم اکنون ‪ 23‬هزار دستگاه انواع اتوبوس و مینی ‌بوس، مسئولیت جابجایی مسافران را در استان و بیرون استان بر عهده دارند.

غلامرضا مشرفی با تاکید بر اینکه با هماهنگی مسئولان راه و ترابریف میزان تصادفات در استان کاهش یافته است، افزود: همچنین تاکنون ‪ 40‬موافقت اصولی برای ساخت و تکمیل مجتمع ‌های رفاهی بین راهی شامل رستوران، نمازخانه و پمپ بنزین در این استان انجام شده است.