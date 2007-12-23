اخبار کوتاه حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد نوری نجفی در این آثار اسماء الهی و نام حضرت محمد (ص)، حضرت فاطمه (س) و امام علی (ع) را با الهام از هنر کاشیکاری ایرانی و بکارگیری تکنیک‌های روز نقاشی و گرافیک به تصویر کشیده است.

علاقمندان برای بازدید از این آثار می‌توانند از 9 تا 15 به گالری عالی‌ واقع در طبقه اول ساختمان حوزه هنری مراجعه کنند.

* فهرست اکران سینما کوچک در هفته اول زمستان

سینما کوچک حوزه هنری 12 فیلم مطرح سینمای جهان را در هفته اول دی‌‌ماه به نمایش می‌گذارد.

در سانس 16 روزهای یکشنبه دوم تا جمعه هفتم دی فیلم‌های "تاریخ مجهول آمریکا" تونی کی، "افسانه‌های پائیزی" ادوارد زوئیک، "مونیخ" استیون اسپیلبرگ، "ما فرشته نیستیم" نیل جردن، "کارآموز" راجر دانلدسن و "ماهی بزرگ" تیم برتن به نمایش درمی‌آید.

سانس 18 روزهای دوم تا چهارم دی به ترتیب فیلم‌های "مارنی"، "سرگیجه" و "سایه یک شک" آلفرد هیچکاک روی پرده می‌رود و از پنجم تا هفتم "صبحانه در تیفانی" بلیک ادواردز، "تنگه وحشت" مارتین اسکورسیزی و "تماس" رابرت زمه‌کیس پخش می‌شود.