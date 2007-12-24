به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین شماره فصلنامه "قبسات" به موضوع انسان شناسی اختصاص دارد.

از جمله مقاله های آن می توان به انسان از دیدگاه اسلام و اومانیسم، ماهیت انسان از دیدگاه اگزیستانسیالیسم و آثار ملا صدرا، انسان از دیدگاه ابن عربی، رابطه نفس و بدن، بررسی تطبیقی بین ملاصدرا و مکتب صدر المتألهین و روانشناسی، انسان قرآنی که نظریه حی متأله را مطرح می کند و مقاله نفس از دیدگاه کانت اشاره کرد.

فصلنامه "قبسات" در حوزه فلسفه دین و کلام جدید وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز درجه علمی پژوهشی دریافت کرده است.