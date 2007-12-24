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۳ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۲۸

"قبسات" ویژه انسان‌شناسی منتشر می‌شود

فصلنامه "قبسات" که به سردبیری دکتر محمد رضایی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر می شود به موضوع انسان شناسی اختصاص دارد .

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین شماره فصلنامه "قبسات" به موضوع انسان شناسی اختصاص دارد.

از جمله مقاله های آن می توان به انسان از دیدگاه اسلام و اومانیسم، ماهیت انسان از دیدگاه اگزیستانسیالیسم و آثار ملا صدرا، انسان از دیدگاه ابن عربی، رابطه نفس و بدن، بررسی تطبیقی بین ملاصدرا و مکتب صدر المتألهین و روانشناسی، انسان قرآنی که نظریه حی متأله را مطرح می کند و مقاله نفس از دیدگاه کانت اشاره کرد.

فصلنامه "قبسات" در حوزه فلسفه دین و کلام جدید وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز درجه علمی پژوهشی دریافت کرده است.

کد مطلب 609854

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