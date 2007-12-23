آسمان اغلب نقاط کشور فردا صاف است

به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی ، ایلام ، بوشهر ، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سمنان، فارس ، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی ، هرمزگان ، همدان، یزد و کهکیلویه و بویر احمد صاف پیش بینی می شود.

استانهای خراسان جنوبی ، شمالی و رضوی آسمانی صاف در بعضی ساعات همراه با وزش باد و استان سیستان و بلوچستان نیز صاف در بعضی ساعات همراه با باد و گرد و خاک خواهد بود.

استانهای گیلان و مازندران ابری در بعضی ساعات با بارش باران و برف ، گلستان نیمه ابری تا ابری ، اردبیل نیمه ابری تا ابری همراه با بارش پراکنده پیش بینی می شود.

آسمان استانهای اصفهان و تهران نیز صاف همراه با غبار صبحگاهی خواهد بود و کمینه و بیشینه دما هوای فردای استان تهران به ترتیب 1- و 7 درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.