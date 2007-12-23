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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۳۸

آسمان اغلب نقاط کشور فردا صاف است

آسمان اغلب نقاط کشور فردا صاف است

سازمان هواشناسی آسمان اغلب نقاط کشور را برای روز دوشنبه صاف پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی ، ایلام ، بوشهر ، چهارمحال  و بختیاری، خوزستان، سمنان،  فارس ، قزوین،  قم،  کردستان،  کرمان،  کرمانشاه،  لرستان، مرکزی ، هرمزگان ، همدان، یزد و کهکیلویه  و بویر احمد صاف  پیش بینی می شود.

استانهای خراسان جنوبی ، شمالی و رضوی آسمانی صاف در بعضی ساعات  همراه با وزش باد و استان سیستان و بلوچستان نیز صاف در بعضی ساعات همراه با باد و گرد و خاک خواهد بود.

استانهای گیلان و مازندران ابری در بعضی ساعات با بارش باران و برف ، گلستان نیمه ابری تا ابری ، اردبیل نیمه ابری تا ابری همراه با بارش پراکنده  پیش بینی می شود.

آسمان استانهای اصفهان و تهران نیز صاف همراه با غبار صبحگاهی خواهد بود و کمینه و بیشینه دما هوای فردای استان تهران به ترتیب  1- و 7 درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.

کد مطلب 609856

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