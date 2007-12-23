مصلحت ایجاب کند کنار می کشم / دیناری از سازمان حقوق نمی گیرم

شاهرخ شهنازی درگفتگو با خبرنگارمهر، با بیان این مطلب افزود: حضورم در انتخابات فدراسیون فوتبال از ابتدا بر اساس وظیفه ای بود که بر دوش خودم احساس می کردم و هیچ انگیزه دیگری در آن دخیل نبود.

شهنازی تصریح کرد: امروزاگر بین بودن یا نبودن من در انتخابات یکی برای فوتبال نفع داشته باشد قطعا نبودن را انتخاب می کنم، چرا که تنها برای انجام وظیفه به میدان آمده ام و از کاندیداتوری ام بدنبال هیچ گونه منفعت دیگری نیستم .

وی یاد آور شد: آنچه امروز برای فوتبال اهمیت دارد تعیین تکلیف و انتخاب رئیس جدید فدراسیون فوتبال است تا وظیفه ای که مدت هاست روی زمین مانده انجام شود و در این راه تفاوتی نمی کند چه کسی برکرسی ریاست فدراسیون فوتبال بنشیند چرا که تمامی نامزدها تنها برای خدمت به فوتبال کشور وارد این عرصه شده اند.

شهنازی پیرامون شانس انتخاب خود به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال اظهار داشت: شانس انتخاب من به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال همان اندازه ای است که آقای کفاشیان شانس دارد و مهم این است که مجمع به چه کسی رای اعتماد بدهد و برنامه های کدام کاندیدا را تایید کند تا فوتبال پس از دوسال بلاتکلیفی با مدیریت جدید قدم در راهی تازه بگذارد.

نامزد فدراسیون فوتبال پیرامون حمایت سازمان تربیت بدنی از وی برای تصدی ریاست فدراسیون فوتبال گفت: تصورنمی کنم برای سازمان تربیت بدنی تفاوتی بین من و آقای کفاشیان وجود داشته باشد. به اعتقاد من هماهنگی لازم بین من وکفاشیان با سازمان تربیت بدنی وجود دارد و طبیعی هم همین است که ساختارفوتبالی که دولتی است، سازمان نسبت به آن نظارت داشته باشد. متاسفانه عده ای تصورمی کنند مدیریت فدراسیون فوتبال باید در تقابل با سازمان عمل کند درحالیکه حتی فیفا نیز با چنین عملکردی مخالف است و همواره توصیه می کند فدراسیون ها با دولت ها هماهنگ شوند ولی عده ای چنین وانمود کرده اند که این امرباعث دخالت دولت در امور داخلی فدراسیون می شود درحالی که استفاده از کمک های دولتی به رشد و پیشرفت فوتبال کمک می کند.

وی با رد هرگونه وابستگی به سازمان تربیت بدنی اضافه کرد: برخلاف آنکه عده ای تصورمی کنند بنده کارمند استخدامی دولت هستم، هیچ گونه مسئولیت دولتی ندارم و سمت ام به عنوان مشاورسازمان تربیت بدنی تنها یک مسئولیت تشریفاتی است و تاکنون درتمام طول خدمتم درورزش کشور دیناری از دولت و سازمان حقوق نگرفته ام.

شهنازی درخصوص فضای حاکم بر برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال تاکید کرد : امیدوارم دیگرحادثه غیرمترقبه ای اتفاق نیفتد که بار دیگر انتخابات با تعویق روبرو شود چرا که مردم وعلاقه مندان به فوتبال دیگرطاقت بی سر و سامانی فوتبال را ندارند و امیدوارم هرچه زودتر وضعیت این فدراسیون با برگزاری انتخاباتی سالم و به دور از هرگونه شائبه مشخص شود.