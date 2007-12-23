تمامی مطالبات فرهنگیان آذربایجان غربی پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حمید ابراهیمی بعد از ظهر امروز در نشست بررسی مسایل و مشکلات معلمان ناحیه یک آذربایجان غربی در خصوص پرداخت حق مسکن فرهنگیان نیز افزود: با وجود مشکلات عدیده مالی آموزش و پرورش، آذربایجان غربی جزء اولین استان هایی بود که توانسته در حد وسع خود مطالبات فرهنگیان را در سال 85 پرداخت کند.

وی از معلمان به عنوان قشر آگاه جامعه یاد کرد و اظهار داشت: معلمان باید با بررسی جوانب امر و لحاظ کردن تمامی موقعیت ها نتیجه گیری کنند و سخن بگویند و در تمامی صحنه های انقلاب همراه انقلاب و مدافع ارزش های نظام باشند.

در این نشست، مسائلی همچون برگزاری دوره های ضمن خدمت بدون هزینه، تغییر شیوه نامه ارزشیابی معلمان، پرداخت پاداش 176 ساعت، عدالت در صدور تشویق های اداری، پیگیری برقراری نظام پرداخت هماهنگ، رسیدگی نحوه برقراری بازنشستگی زودتر از موعد و حق مسکن فرهنگیان از سوی نماینده معلمان حاضر در جلسه طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

در این دیدار که حدود 400 نفر از نمایندگان معلمان ناحیه یک ارومیه حضور داشتند، مسئولان آموزش و پرورش استان به سئوالات آنها پاسخ دادند.