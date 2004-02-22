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۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۶:۳۰

پاسخ آصفي به اظهار نظر مقامات آمريكا در خصوص انتخابات

مقامات آمريكايي هيچگاه از برگزاري انتخابات و مشاركت مردمي در ايران خشنود نبوده اند

حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان گفت : انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي مرحله ديگري ر تاريخ تلاش و همت ملت ايران براي تثبيت مردمسالاري ديني مي باشد .

به گزارش خبرگزاري مهر ،  سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان  درپاسخ به اظهارنظر مقامات آمريكايي درباره انتخابات ايران اظهار داشت : مقامات آمريكايي هيچگاه از برگزاري انتخابات و مشاركت مردمي در ايران خشنود نبوده اند و اين اظهارات كه نه تنها مداخله آشكار در امور داخلي ايران مي باشد  نشانگر سرخوردگي و عصبانيت آمريكا نسبت به تصميم ملت ايران در استقبال و مشاركت در انتخابات دوره هفتم مجلس و مسير طبيعي و خود جوش يك ملت براي تجربه دموكراسي در اين منطقه است .
سخنگوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد : برخي از مقامات آمريكا آرزو مي كردند و به صراحت اعلام كردند حداقل واجدين شرايط در انتخابات پارلماني شركت كنند و بنابراين با حضور گسترده مردم در اين انتخابات قانوني و آزاد مخالفت كرده و هياهوي تبليغاتي براه انداخته اند.

کد مطلب 60986

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