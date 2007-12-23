دولت عراق تشکیل نیروی سومی در کنار پلیس و ارتش را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تشکیل نیروهای بیداری اوایل سال 2007 و زمانی شروع شد که عشایر اهل سنت هزاران نفر از اعضای خود از جمله شورشیان سابق را در استان سنی نشین الانبار در غرب عراق با هدف تعقیب عناصر شبکه القاعده براساس راهبرد آمریکا در حمایت از عشایر سنی علیه شبکه القاعده مسلح کردند.



این نیروها که شیوخ عشایر سنی آنها را با حمایت نیروهای آمریکایی و دولت عراق تشکیل دادند، با شبکه القاعده در عراق می جنگند.



عبدالقادر العبیدی وزیر دفاع عراق در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با جواد بولانی وزیر کشور عراق در بغداد در اشاره به نیروهای بیداری گفت: این واحد های گشتی را که هدف از آن تبدیل شدن به نیروی سومی است، کاملا رد می کنیم.



العبیدی تاکید کرد: دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق تبدیل شدن این نیروها به یک "نیروی سوم" درکنار نیروهای ارتش و پلیس که مسئول حفظ امنیت کشورهستند، را رد کرده است.



وی تاکید کرد: همگان باید بدانند که در برنامه ما پذیرش نیروی سومی در نیروهای امنیتی عراق وجود ندارد و یگانه نیروها همان نیروهای وزارت دفاع و کشور هستند.



العبیدی درباره تبدیل این نیروها (نیروهای بیداری) به نیروهای شبه نظامی سنی مخالف دولت هشدار داد.

شایان ذکر است، سید عبدالعزیز حکیم رئیس ائتلاف عراق یکپارچه نیز دو روز پیش با تمجید از نقش نیروهای بیداری عشایر درعراق گفته بود: باید نیروهای بیداری که عناصر القاعده را درمناطق سنی نشین تحت پیگرد دارند، تحت کنترل دولت مرکزی قرار گیرند.

وی افزود: سلاح باید فقط به دست دولت باشد و بر این موضوع تاکید داریم که این نیروها باید به نیروهای عراقی کمک کنند نه اینکه جایگزین آن شوند.