۲ فوتی و ۴ مصدوم بر اثر واژگونی خودرو در کمربندی ماکو -بازرگان

فرزین رضازاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعتی قبل واژگونی خودروی پژو پارس در کمربندی ماکو بازرگان منجر به فوت ۲ نفر و مصدومیت ۴ نفر دیگر شد.

وی افزود: بعد از اعلام یک مورد واژگونی خودرو به مرکز پیام اورژانس استان، واحدهای عملیاتی اورژانس ماکو و بازرگان سریعاً به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ادامه داد: در این تصادف متأسفانه یک کودک ۸ ماهه در صحنه حادثه فوت کرده بود و یک آقای ۲۰ ساله بعد از انتقال به بیمارستان به دلیل وخامت حال در بیمارستان فوت کرد.

وی یادآور شد: ۴ مصدوم حادثه نیز توسط اورژانس ۱۱۵ ماکو و بازرگان به بیمارستان فجر ماکو منتقل شدند.

بر اساس اعلام روابط عمومی اورژانس آذربایجان غربی به نقل از اتاق هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی، حال ۳ تن از مصدومین وخیم گزارش شده است.