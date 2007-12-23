20 درصد دانش آموزان کشور اختلالات یادگیری دارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ابراهیم مافی ظهر امروز در مراسم افتتاح مرکز رفع اختلالات یادگیری درخشان شهرستان شهریار اظهار داشت: از 20 درصد دانش آموزان دچار اختلالات یادگیری، پنج درصد مبتلا به اختلالات شدید و بقیه دارای اختلالات خفیف هستند.

وی افزود: این مرکز پنجمین مرکز یادگیری در سطح شهرستانهای استان تهران است که با هدف جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع ابتدایی راه اندازی می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این مراکز اختلالات رفتاری و یادگیری دانش آموزان بررسی و درمان می شود به نحوی که این دانش آموزان بعد از درمان به مدارس عادی بازگردانده می شوند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی شهرستانهای استان تهران عنوان کرد: فرزندان 40 درصد از پدران نارساخوان به این مشکلات اختلالات یادگیری دچار می شوند.

مافی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: با وجود 25 دانش آموز یک مرکز رفع اختلالات یادگیری ایجاد می شود و در مرکز اختلالات یادگیری درخشان شهرستان شهریار، پنج آموزگار استثنایی مشغول به درمان و آموزش هستند.

وی ادامه داد: بیشتر دانش آموزانی که به این مراکز مراجعه می کنند، عقب مانده ذهنی و دیرآموز هستند که بعد از چهار جلسه آموزش، درمان و بازپروری به مدارس بازگردانده می شوند.

این مسئول عنوان کرد: از 200 تا 250 دانش آموزان مراجعه کننده به این مراکز، حدود 80 نفر از آنها دچار اختلالات یادگیری هستند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی شهرستانهای استان تهران خاطرنشان کرد: در مراکز درجه یک بین 70 تا 75 دانش آموز، مراکز درجه دو، 100 دانش آموز و درجه سه بالای 150 دانش آموز وجود دارند.