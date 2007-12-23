همایش نقش رسانه در انعکاس بحرانهای شهری و اجتماعی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش به منظور بررسی جایگاه رسانه ها در اطلاع رسانی صحیح بحرانهای شهری و اجتماعی و با حضور متخصصان، اندیشمندان و اصحاب رسانه برگزار می شود.

در این همایش دکتر منتظرقائم، کیومرث طهماسبی، مطهری نژاد، محمد فرنود، عباس کوثری، علی دهقان و عطاالله طاهر سخنرانی خواهند کرد.

گزیده ای از آثار عکاسان خبری رسانه ها به همراه فیلمهایی از داریوش مهرجویی، سیف الله صمدیان و امیرشهاب رضویان نیز در این برنامه نمایش داده می شود. این همایش روز پنجم دی ماه از ساعت 8.30 تا 16 برگزار می شود.