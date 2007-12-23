به گزارش خبرگزاری مهر،سازمان هواشناسی طی اخطاریه ای اعلام کرد: با نفوذ هوای بسیار سرد به شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور در روزهای سه شنبه تا پنج شنبه هفته جاری وزش باد و کاهش شدید دما همراه با یخبندان در نیمه شرقی پیش بینی می شود.

همچنین سازمان هواشناسی درخصوص وضعیت آلودگی هوای مناطق 22 گانه شهرداری تهران نیز اعلام کرد: مناطق یک ، چهار، پنج، 15، 14، 15، 18، 20، 21 و 22 هوایی پاک و مناطق دو ، هفت ،هشت، نه، 11، 12، 13، 16، 17 و 19 هوایی سالم دارند.

براساس این گزارش، از میان مناطق تهران ، منطقه 10 آلوده ترین و منطقه 22 پاک ترین وضعیت هوا را دارا هستند.

