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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۸:۵۲

دو باب مدرسه در ارومیه به بهره برداری رسید

ارومیه - خبرگزاری مهر: دو باب مدرسه سه کلاسه و شش کلاسه در روستای کانسبی و کورانه از روستاهای بخش صومای برادوست از توابع ارومیه، عصر امروز افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این مدارس با مشارکت خیر مدرسه ساز، محمد عبدالهی تبریزی و خانواده خیر گرامی به ترتیب یک مدرسه شش کلاسه در روستای کورانه و مدرسه دیگر سه کلاسه در روستای کانسبی صومای برادوست احداث و تحویل آموزش و پرورش این منطقه شد.

برای احداث مدرسه سه کلاسه کانسبی 650 میلیون ریال و برای ساخت مدرسه شش کلاسه کورانه نیز یک میلیارد و 530 میلیون ریال هزینه شده است که با افتتاح و ساخت مدارس یاد شده، 155 دانش آموز دوره راهنمایی و متوسطه دختر و 33 نفر دانش آموز پسر از نعمت تحصیل در این منطقه بهره مند می شوند.

در مراسم افتتاح این مدارس، جمعی از خیرین مدرسه ساز و مسئولان استانی و بخشدار و شورای شهر و مدیر و معاونین آموزش و پرورش منطقه صومای برادوست حضور داشتند.

کد مطلب 609871

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