دو باب مدرسه در ارومیه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این مدارس با مشارکت خیر مدرسه ساز، محمد عبدالهی تبریزی و خانواده خیر گرامی به ترتیب یک مدرسه شش کلاسه در روستای کورانه و مدرسه دیگر سه کلاسه در روستای کانسبی صومای برادوست احداث و تحویل آموزش و پرورش این منطقه شد.

برای احداث مدرسه سه کلاسه کانسبی 650 میلیون ریال و برای ساخت مدرسه شش کلاسه کورانه نیز یک میلیارد و 530 میلیون ریال هزینه شده است که با افتتاح و ساخت مدارس یاد شده، 155 دانش آموز دوره راهنمایی و متوسطه دختر و 33 نفر دانش آموز پسر از نعمت تحصیل در این منطقه بهره مند می شوند.

در مراسم افتتاح این مدارس، جمعی از خیرین مدرسه ساز و مسئولان استانی و بخشدار و شورای شهر و مدیر و معاونین آموزش و پرورش منطقه صومای برادوست حضور داشتند.