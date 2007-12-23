اطلاعات هزار و 700 مسجد مازندران گردآوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی مازندران عصر یکشنبه در نشستی خبری در بابل اظهار داشت: برنامه ریزی برای اجرای طرح های مربوط به مساجد در آینده، مساجد محوری، حمایت از برنامه های فرهنگی مساجد، اعزام روحانی و سخنران از اهم اهداف گردآوری این نرم افزار است.

وی خاطرنشان کرد: با تدوین فرم های مربوطه، شناسایی مساجد فعال، نیمه فعال و غیرفعال با تشکیل این بانک مشخص شده است.

رحمت رضوی راد با اشاره به اینکه این اطلاعات با همکاری امور مساجد و حسینیه های سازمان تبلیغات اسلامی استان در مدت شش ماه جمع آوری شده است، یادآور شد: اطلاعات گردآوری شده از این پس به روز در بانک درج خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون اطلاعات مربوط به هزار و 700 مسجد استان تامین شده است، ادامه داد: اطلاعات تمامی مساجد استان برای درج در بانک اطلاعات تا پایان سال جمع آوری می شود.