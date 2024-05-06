اختصاص ۸۲ میلیاردتومان اعتبار برای ساخت پروژه دفاع مقدس در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد زنگانه عصر دوشنبه در دیدار با سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور موزه دفاع مقدس را جز پروژه‌های راهبردی و بسیار با ارزش استان دانست و اظهار کرد: اولویت استان توجه به مواریث فرهنگی دفاع مقدس است.

وی با اشاره به اینکه در سفر رئیس جمهور اعتباراتی جهت ساخت و تکمیل پروژه‌هایی چون موزه دفاع مقدس، ساماندهی گلزار شهدا و تکمیل المان شهدای گمنام مصوب شد، افزود: در دو سفر ریاست جمهور به استان گلستان بیش از ۸۲ میلیارد تومان برای ساخت پروژه دفاع مقدس اعتبار در نظر گرفته شده است.

استاندار گلستان گفت: با اقداماتی که طی سه سال گذشته در استان صورت گرفته است به اندازه ۱۰ سال برای موزه دفاع مقدس استان کار انجام شده است.