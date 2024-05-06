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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۳:۰۱

استاندار گلستان خبرداد؛

اختصاص ۸۲ میلیاردتومان اعتبار برای ساخت پروژه دفاع مقدس در گلستان

اختصاص ۸۲ میلیاردتومان اعتبار برای ساخت پروژه دفاع مقدس در گلستان

گرگان- استاندار گلستان گفت: در دو سفر ریاست جمهور به استان گلستان بیش از ۸۲ میلیارد تومان برای ساخت پروژه دفاع مقدس در استان اعتبار در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد زنگانه عصر دوشنبه در دیدار با سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور موزه دفاع مقدس را جز پروژه‌های راهبردی و بسیار با ارزش استان دانست و اظهار کرد: اولویت استان توجه به مواریث فرهنگی دفاع مقدس است.

وی با اشاره به اینکه در سفر رئیس جمهور اعتباراتی جهت ساخت و تکمیل پروژه‌هایی چون موزه دفاع مقدس، ساماندهی گلزار شهدا و تکمیل المان شهدای گمنام مصوب شد، افزود: در دو سفر ریاست جمهور به استان گلستان بیش از ۸۲ میلیارد تومان برای ساخت پروژه دفاع مقدس اعتبار در نظر گرفته شده است.

استاندار گلستان گفت: با اقداماتی که طی سه سال گذشته در استان صورت گرفته است به اندازه ۱۰ سال برای موزه دفاع مقدس استان کار انجام شده است.

کد مطلب 6098792

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