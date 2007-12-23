حزب اعتدال و توسعه میلاد مسیح (ع) را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تبریک این حزب آمده است : امروز و در آغازین سال های هزاره سوم میلادی، بشریت، بیش از هر زمان دیگری نیازمند مهر و عطوفت مسیحایی است، در عصری زندگی می کنیم که تمدن های بشری، رنجیده خاطر از جنگ و ستیزها و در امید دستیابی به صلح و دوستی جهانی نو و عاری از خشونت، بر پایه حرکتی نو را می طلبند.

اعتدال و توسعه سالروز میلاد مسیح را فرصتی برای بیداری تمامی وجدانهای بشری دانسته است .

دربخشی از این پیام تبریک چنین آمده است : دو هزار و هشتمین سالروز حضرت مسیح (ع) برای ایرانیان عزیز از نگاهی دیگر نیز بسیار بسیار فرخنده است. در سالی به سر می بریم رهبر فرزانه انقلاب آن را سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نام گذاری فرموده اند؛ تردیدی نیست که وقتی سخن از اتحاد ملی به میان می آید، آحاد ملت بزرگ ایران اعم از شیعه، سنی، مسیحی، کلیمی و ... و نیز فارس و آذری و عرب و ... را شامل می شود. لذا بسیار خرسندیم که در سرزمینی به قدمت تاریخ، با ترکیبی از نژادها و نیز پیروان ادیان بزرگ الهی آزادانه و بر تکیه بر اصل برادری زندگی کنیم.

این پیام همچنین می افزاید، تاریخ و تجربه ثابت کرده است، هر زمانی که شرایط روز کشور ایجاب کرده، هر آن کس که نام شریف ایرانی بر خود داشته، با جان و دل در خدمت میهن خود بوده است.



اعتدال و توسعه در پیام خود نزدیکی روز افزون تمامی پیروان واقعی ادیان الهی را در جهان آرزو کرده است .